«أبوظبي للإعلام» تختتم تغطيتها لفعاليات إكسبو 2020 بنتائج استثنائية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت «أبوظبي للإعلام» تغطيتها لفعاليات إكسبو 2020 بسجل حافل من البرامج والمبادرات الإعلامية التي استطاعت على مدار ستة أشهر أن تسهم في إيصال رسالة الإمارات إلى العالم، ونقل صورة معبرة عما تحقق على أرضها من إنجازات استثنائية، انطلاقاً من شراكتها مع هذا الحدث الاستراتيجي الذي لعب دوراً محورياً في تعزيز حضور الدولة ومكانتها العالمية.وتكللت جهود أبوظبي للإعلام خلال تغطيتها لمعرض إكسبو 2020 عبر جميع منصاتها الإعلامية المقروءة والمسموعة والمطبوعة والرقمية، بتسجيل 2055 ساعة بث تضمنت 68 فقرة وبرنامجاً ومبادرة إعلامية والتي استقطبت 25 مليون مشاهدة، و65 مليون ظهور رقمي، إلى جانب استضافة 1123 ضيفاً خلال تواجد فريقها في 200 جناح مشارك بالحدث. وأعرب عبد الرحيم البطيح النعيمي مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة، عن فخره بالأداء الاستثنائي الذي أظهره فريق العمل التابع للشركة خلال ستة أشهر، مشيراً إلى أن هذه النتائج لم تكن لتتحقق لولا التزام فريق العمل بلعب دور ريادي، وتولي زمام المسؤولية تجاه العمل وفق أعلى المعايير وتحقيق أرقى مستويات التميز. وقال النعيمي: «أثبتت أبوظبي للإعلام مرة أخرى أن كفاءاتها وخبراتها الإعلامية، هي خير سفير لدولة الإمارات، ما مكنها من ترسيخ حضورها على خريطة القطاع، وذلك بالتركيز على المساهمة في تحقيق مهمة الوطن لنقل صورة شاملة للأثر الإيجابي لإكسبو كأهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم». وكانت أبوظبي للإعلام قد قدمت تغطيتها من خلال نخبة موظفيها وفرقها الإعلامية والفنية على مستوى جميع المنصات الإعلامية التابعة لها، لتوفير تغطية ميدانية يومية شاملة بإجمالي أكثر من 150 شخصاً تواجدوا يومياً في قلب الحدث وموزعين على مختلف مرافق المعرض وأجنحته، إلى جانب توفير معدات تصوير متطورة وفق أعلى المواصفات وتجهيزات تقنية وفنية حديثة لإنجاز مهامهم على أكمل وجه ونقل الصورة المشرقة عن دولة الإمارات إلى العالم.

ومن جانب آخر، أطلقت أبوظبي للإعلام دورات برامجية جديدة في إطار سعيها لمواكبة فعاليات الحدث والتي تضمنت برامج نوعية ومبتكرة لنقل المشاهدين والمتابعين إلى قلب الحدث العالمي عبر سلسلة من المقابلات والتغطيات الخاصة بالضيوف والمشاركين بالمعرض والفعاليات والفرص التي يوفرها المعرض في مختلف المجالات، ومن أبرزها برنامج «هنا العالم» اليومي من معرض إكسبو 2020، وفقرات متنوعة من بينها «إكسبو أبديت» و«امرأة من إكسبو» و«إكسبو كيدز» و«فوروم إكسبو» و«مرحبا إكسبو». وفي سياق آخر، تقدم النعيمي بالشكر إلى معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لإكسبو 2020 دبي، واللجنة التنفيذية وفريق عملها، إلى جانب مجلس إعلام دبي والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لجهودهم في تقديم كافة التسهيلات اللازمة التي أسهمت بتمكين الإعلاميين من القيام بمهامهم وفريق العمل من أداء واجبهم عبر توفير جميع الممكنات التي تدعمهم في مختلف مراحل تغطية الحدث داخل الموقع أو من خارجه.