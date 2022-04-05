«شاعر المليون» تحتفي بنجاح الموسم العاشر للبرنامج

احتفت مجلة شاعر المليون في عددها الجديد بنجاح الموسم العاشر من برنامج شاعر المليون، وتتويج الإماراتي مساعد الحارثي باللقب. وتوسط غلاف عدد شاعر المليون صورة لسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود لحظة تكريم حامل البيرق الشاعر الإماراتي مساعد الحارثي. وتحت عنوان «لقب جديد في رصيد الإمارات» تطرقت الافتتاحية إلى الإنجاز الكبير للإمارات باحتفاظها ببيرق «شاعر المليون» في موسمه العاشر، من خلال الفوز بلقب البرنامج وحصده المركز الأول. وأشارت الافتتاحية إلى أن هذا اللقب هو الرابع للإمارات، ولا شك في أن هذا التتويج يعكس ما وصل إليه شعراء الإمارات من تمكن ومقدرة عالية على المنافسة في ساحة الشعر النبطي الذي لطالما كان عنوانا للإبداع في دولة الإمارات، عبر أسماء كبيرة ظلت تحفر عميقا في أرض الشعر حتى نبتت فيها آلاف القصائد والأعمال الشعرية الناجزة.

وفي استطلاع موسع، تحدث عدد من نجوم برنامج «شاعر المليون» في مواسمه السابقة عن أبرز ما حققه الموسم العاشر وما أضافه في سيرة البرنامج التي تشير إلى مرحلة شعرية ذهبية غير مسبوقة في تاريخ الشعر النبطي. وفي استطلاع آخر شارك عدد من الشعراء في الحديث عن شهر القراءة في الإمارات وقراءاتهم في شهر رمضان، أشادوا من خلاله بمبادرات القراءة التي أطلقتها الدولة، وأثرها على المجتمعات ومستقبل الحراك الثقافي.

كما التقت المجلة بعدد من الشعراء الذين نافسوا في الموسم العاشر، أبرزهم حامل اللقب الشاعر مساعد الحارثي الذي قال في حواره للمجلة: «يغمرني شعور فخر وعز وفرحة وطن». بالإضافة إلى حوارات مع الشعراء «ضيف الله السميري، مبارك الرزحان العجمي، عبدالرحمن السمين الحربي» وأخيرا الشاعرة هبة الفقي. كما سلط العدد الضوء على مسيرة الشاعر المصري حسن عامر، وأبرز ما حققه بعد مشاركته في برنامج «أمير الشعراء» في موسمه السابع وفوزه بالمركز الثالث.