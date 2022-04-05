«نيويورك أبوظبي» تختتم مسابقة هاكاثون الحوسبة الكمية

أبوظبي(الاتحاد)- أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن اختتام فعاليات مسابقة هاكاثون الحوسبة الكمية الدولي لإفادة المجتمع، الفعالية الأولى من نوعها في المنطقة والتي يستضيفها معهد جامعة نيويورك أبوظبي، بالتعاون مع تمكين. وشهدت الفعالية فوز فريق «قدرة» بجائزة المسابقة الأولى عن مشروعه «كيو إينيرجي» الذي ركز على التصدي لتحديات البيئة من خلال استخدام تكنولوجيا الكم في شبكات الطاقة المتجددة لتعزيز الأمن والاستدامة. واستضافت الفعالية على مدار أيامها الثلاثة ما يزيد على 160 مشاركاً من أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم، وبحضور مجموعة من الموجهين وأعضاء لجان التحكيم والمتحدثين الذين زودوا المشاركين بالدعم والتوجيهات والرؤى المتعمقة، بمن فيهم عدد من أبرز أساتذة علوم الحاسوب ومؤسسي الشركات الناشئة وخبراء التكنولوجيا، بالإضافة إلى مجموعة من شركات رأس المال الاستثماري مثل أمازون ويب سيرفيسز وجي 42 كلاود وساند بوكس إيه كيو وكيو برايد ومعهد الابتكار التكنولوجي وآيون كيو، إلى جانب معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وجامعة ييل وجامعة ستانفورد ومايكروسوفت كراج.
ومن جهتها، قالت البروفيسورة سناء عودة، عضو هيئة التدريس وأستاذة علوم الحاسوب في جامعة نيويورك أبوظبي ومنظمة الفعالية: مثّل هاكاثون جامعة نيويورك أبوظبي السنوي الدولي لإفادة المجتمع على مدار العقد الماضي مركزاً رائداً للابتكارات التي تصب في صالح المجتمع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وأتاح المجال أمام كثير من الأخصائيين الناشئين لبدء مساراتهم المهنية. ويعكس نجاح دورة العام الحالي من الفعالية الدور المحوري الذي تلعبه جامعة نيويورك أبوظبي في بناء مركز تعليمي رائد للمواهب الشابة في مجال الحوسبة السحابية وفق أعلى المعايير والخبرات العالمية. وأنا فخورة بالجهود المتميزة التي بذلها الطلاب المشاركون وبأفكارهم الأصيلة القادرة على إحداث تغيير إيجابي على عالمنا.
وصُمم هاكاثون نيويورك أبوظبي بهدف تمكين جيل جديد من علماء الحاسوب، ودعمهم بالمهارات التعاونية ومتعددة التخصصات اللازمة لتطوير قدرات الحوسبة السحابية في أبوظبي، والاستفادة منها لترك أثر إيجابي على مجتمعنا. وأود أن أشكر الموجهين وأعضاء لجان التحكيم المشاركين في الفعالية على الاستشارات والمساهمات القيّمة التي قدموها.
وأتوجه بالشكر أيضاً لجميع الجهات الشريكة والراعية للفعالية، بما يشمل شركة أمازون ويب سيرفسز التي زودتنا بجميع معدات الحوسبة الكمية، وشركة كيو برايد التي تولت إدارة البرمجيات، بالإضافة إلى شركات جي 42 كلاود وساند بوكس إيه كيو، ومعهد الابتكار التكنولوجي الذين أسهمت جهودهم في ضمان نجاح الفعالية».