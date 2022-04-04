الحكام يستقبلون المهنئين بشهر رمضان المبارك

إمارات الدولة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر البديع العامر، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين من المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالتقدم والعزة والرفعة، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ محمد بن أحمد القاسمي، نائب رئيس مجلس النفط، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي، مدير مكتب الشارقة الرقمية، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية، ومديري الدوائر المحلية بالشارقة، وجموع المواطنين.

إلى ذلك، استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، مساء أمس، في قصر الزاهر، المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ وكبار رجالات الدولة وأعيان البلاد.

وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والازدهار.

حميد النعيمي خلال استقباله المهنئين بحضور عمار النعيمي

حضر الاستقبالات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك بعجمان، ومعالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

في السياق ذاته، استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، بقصر سموه، المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والكادر الطبي بمستشفى أم القيوين ومستشفى الشيخ خليفة العام بأم القيوين، والذين دعوا الله العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية دوام الخير واليمن والبركات.

حضر المقابلات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.