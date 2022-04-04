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الطقس المتوقع على الدولة خلال الأيام المقبلة
أرشيفية
5 ابريل 2022 01:18

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس على الدولة خلال الأيام المقبلة على النحو التالي:

الثلاثاء الطقس: رطب صباحاً مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية - صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية على الجبال بعد الظهر. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأربعاء الطقس: رطب صباحاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الخميس الطقس: رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية - صحو بوجه عام وغائم جزئيا أحياناً على بعض المناطق نهاراً. الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة الطقس: صحو إلى غائم جزئيا - ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت الطقس: صحو إلى غائم جزئيا بوجه عام نهاراً وغائماً أحياناً على بعض المناطق الساحلية والجزر ليلاً. الرياح: جنوبية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار نهاراً، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

المصدر: وام
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