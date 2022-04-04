تعاون بين «سلطان بن خليفة الإنسانية» و«برجيل الطبية»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية ومدينة برجيل الطبية إحدى المنشآت التابعة لمجموعة (في بي اس) للرعاية الصحية، بحضور سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى للمؤسسة اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكة بين الجانبين في المجال الصحي، بحيث يتم تقديم العلاج لمرضى الثلاسيميا في مدينة برجيل الطبية، بما يجنبهم أعباء السفر للخارج لتلقي العلاج، كما يسهم هذا التعاون في تلبية احتياجات المرضى بالدولة ودعم وتطوير الجانب البحثي.

وحضر التوقيع الدكتور شمشير فياليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة (في بي اس) للرعاية الصحية، وقع الاتفاقية كل من الدكتور محمود طالب آل علي الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وجون سونيل الرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفيات برجيل، بحضور أعضاء المؤسسة وعدد من الأطباء والمديرين التنفيذيين في مجموعة (في بي اس).

وبموجب الاتفاقية ستقوم المؤسسة بتحويل مرضى الثلاسيميا إلى مدينة برجيل الطبية لتلقي العلاج، حيث توفر المدينة العلاجات الحديثة والأكثر تطوراً في الدولة كزراعة نخاع العظم الذي يعد العلاج الأمثل لمرضى الثلاسيميا، وركزت بنود الاتفاقية على أهمية تحسين مسار الرعاية السريرية لمرضى الثلاسيميا في الدولة، وتوفير مركز رعاية شامل مزود بأحدث خدمات التشخيص والخبرات الطبية والإدارية، والمشاركة في أبحاث سريرية علاجية جديدة تهدف إلى تلبية الاحتياجات السريرية التي يفتقدها المرضى وتحسين نتائج العلاج، إضافة إلى الجانب التوعوي المتمثل بحملات التوعية بمرض الثلاسيميا والحملات التثقيفية لجميع أصحاب المصلحة المعنيين برعاية مرضى الثلاسيميا، وتعظيم الاستفادة من تجارب المريض وذويهم من خلال الحلول المتكاملة والمتطورة. وتسعى مؤسسة سلطان بن خليفة آل نهيان الإنسانية والعلمية، باعتبارها مؤسسة إنسانية وعلمية، إلى تحسين الوصول إلى العلاج والرعاية الطبية، وتعزيز التطورات في التعليم والبحث العلمي، ودعم الخدمات الإنسانية والخيرية.

وقال الدكتور محمود طالب آل علي الرئيس التنفيذي للمؤسسة: «يأتي هذا التعاون المثمر لدعم مرضى الثلاسيميا في الدولة، إيماناً منا بالإمكانيات والخبرات الطبية المتوفرة في مدينة برجيل الطبية، حيث كان يتم بشكل مستمر إرسال المرضى للخارج لتلقي العلاج بزراعة نخاع العظم مثلاً، ومع وجود هذه العلاجات المتطورة في مدينة برجيل الطبية التي نفتخر بوجودها في دولة.

وأكد جون سونيل الرئيس التنفيذي الإقليمي لمستشفيات برجيل، أن مجموعة (في بي اس) للرعاية الصحية تعتز بهذه الشراكة، والتي تعكس الثقة بمدى الإمكانيات التي توفرها مستشفيات المجموعة، والحرص على التخفيف من معاناة المرضى وآلامهم، بتقديم أفضل الرعاية وأحدث العلاجات العالمية التي تتوفر في مدينة برجيل الطبية.

تطورات كبيرة

قال الدكتور خالد مسلم رئيس قسم الأبحاث في مجموعة (في بي اس) للرعاية الصحية: «إن علاجات مرض الثلاسيميا تشهد تطورات كبيرة ومتلاحقة، وأصبحت الكثير من الأبحاث تركز على تطوير علاجات الثلاسيميا، بحيث تخفف مضاعفات المرض وتساهم في تحسين جودة الحياة، ستحفزنا هذه الشراكة على التواصل مع الجهات البحثية العالمية واستقدام خبراتها داخل الدولة، والمشاركة بالأبحاث العالمية التي ستركز على احتياجات مرضانا وفهم متطلباتهم، وتوفير العلاجات المتطورة بصورة مبكرة للمرضى في الدولة».