اليوم 12:55
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
جلسات رمضانية بالمنطقة الشرقية في الشارقة
جلسات رمضانية بالمنطقة الشرقية في الشارقة
5 ابريل 2022 01:31

الشارقة (الاتحاد) 

أعلن العقيد علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إطلاق سلسلة من الجلسات الرمضانية الحوارية، ستشهدها المنطقة الشرقية خلال الشهر الكريم تحت شعار «استقرار الأسرة.. أمن للمجتمع»، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى خفض معدل ارتفاع القضايا الأسرية بالمنطقة الشرقية، ونشر الوعي الوقائي الذي يسهم في دعم استقرار الكيان الأسري.
 وارتأت الإدارة ضمن خططها لهذا العام تنفيذ برنامج حواري موجه للمجتمع، يستهدف شريحة هامة بالمجتمع، تتمثل في فئة أولياء الأمور بالتعاون مع كل من إدارة مكافحة المخدرات ومركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والبرنامج الوطني الإماراتي للوقاية من المخدرات «سراج» التابع لمجلس مكافحة المخدرات، ووزارة الداخلية ودائرة الخدمات الاجتماعية وإدارة مراكز التنمية الأسرية ودائرة شؤون الضواحي والقرى على مستوى المنطقة الشرقية خورفكان وكلباء ودبا الحصن، وبمشاركة نخبة من المختصين في المجال الأمني والأسري.
وتشمل الفعاليات تنظيم ثلاث جلسات حوارية، تسلط الضوء على تحديد المسؤوليات المشتركة بين الجهاز الأمني والجهات ذات الصلة بشؤون الأسرة، تحديداً من الآباء والأمهات، بهدف الخروج بتوصيات عملية يستفاد منها في التقليل من القضايا الأسرية.

علي الكي الحمودي
الشارقة
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
الاقتصادي
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©