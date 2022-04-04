جلسات رمضانية بالمنطقة الشرقية في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلن العقيد علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن إطلاق سلسلة من الجلسات الرمضانية الحوارية، ستشهدها المنطقة الشرقية خلال الشهر الكريم تحت شعار «استقرار الأسرة.. أمن للمجتمع»، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى خفض معدل ارتفاع القضايا الأسرية بالمنطقة الشرقية، ونشر الوعي الوقائي الذي يسهم في دعم استقرار الكيان الأسري.

وارتأت الإدارة ضمن خططها لهذا العام تنفيذ برنامج حواري موجه للمجتمع، يستهدف شريحة هامة بالمجتمع، تتمثل في فئة أولياء الأمور بالتعاون مع كل من إدارة مكافحة المخدرات ومركز الدعم الاجتماعي بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والبرنامج الوطني الإماراتي للوقاية من المخدرات «سراج» التابع لمجلس مكافحة المخدرات، ووزارة الداخلية ودائرة الخدمات الاجتماعية وإدارة مراكز التنمية الأسرية ودائرة شؤون الضواحي والقرى على مستوى المنطقة الشرقية خورفكان وكلباء ودبا الحصن، وبمشاركة نخبة من المختصين في المجال الأمني والأسري.

وتشمل الفعاليات تنظيم ثلاث جلسات حوارية، تسلط الضوء على تحديد المسؤوليات المشتركة بين الجهاز الأمني والجهات ذات الصلة بشؤون الأسرة، تحديداً من الآباء والأمهات، بهدف الخروج بتوصيات عملية يستفاد منها في التقليل من القضايا الأسرية.