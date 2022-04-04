شخبوط بن نهيان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية السنغالية

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، معالي مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وفي مستهل اللقاء رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بمعالي مصطفى نياس والوفد المرافق له، وأكد على العلاقات الوطيدة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الثنائية تمتاز بالتوافق الكبير تجاه مختلف القضايا المطروحة حالياً على الساحة الإقليمية والدولية.. كما ثمن معاليه مشاركة جمهورية السنغال في إكسبو 2020 دبي.

من جهته، نقل معالي نياس خلال اللقاء تحيات فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

وأكد معاليه أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ووجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.