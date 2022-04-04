اليوم 12:55
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
شخبوط بن نهيان يستقبل رئيس الجمعية الوطنية السنغالية
‎شخبوط بن نهيان خلال استقباله مصطفى نياس (وام)
5 ابريل 2022 01:31

أبوظبي (وام)

 استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، معالي مصطفى نياس رئيس الجمعية الوطنية السنغالية، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي. 
وفي مستهل اللقاء رحب معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان بمعالي مصطفى نياس والوفد المرافق له، وأكد على العلاقات الوطيدة التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مشيراً إلى أن هذه العلاقات الثنائية تمتاز بالتوافق الكبير تجاه مختلف القضايا المطروحة حالياً على الساحة الإقليمية والدولية.. كما ثمن معاليه مشاركة جمهورية السنغال في إكسبو 2020 دبي. 
من جهته، نقل معالي نياس خلال اللقاء تحيات فخامة ماكي سال رئيس جمهورية السنغال إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار. 
وأكد معاليه أهمية العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، ووجود العديد من الفرص لتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات. وناقش الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب تعزيز التعاون في المجالات الاستثمارية والاقتصادية. 

شخبوط بن نهيان
السنغال
مصطفى نياس
أبوظبي
آخر الأخبار
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
الاقتصادي
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©