«حميد بن راشد للقرآن الكريم» ينظم باقة فعاليات رمضانية

عجمان (وام)

ينظم «مركز حميد بن راشد النعيمي لخدمة القرآن الكريم» باقة متنوعة من الفعاليات الرمضانية، خلال الشهر الفضيل بهدف تعزيز دور وحضور القرآن الكريم في شهر التنزيل، وتوفير بيئة قرآنية مفعمة وثرية.

وقال حسين الحمادي المدير التنفيذي للمركز إن أنشطة وفعاليات المركز المتعددة تأتي في سياق حرص صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي بتوفير كل ما يلزم لإحياء الشهر الفضيل وإثرائه في إمارة عجمان. وأكد الحمادي سعي المركز إلى تعزيز دور الإمارة في مجال نشر ثقافة العناية بالقرآن الكريم وإحيائه في الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن المركز بصدد تنفيذ عدة فعاليات خلال شهر رمضان المبارك على رأسها التصفيات النهائية لجائزة عجمان للقرآن الكريم بدورتها الخامسة عشرة، وهي المرحلة الأخيرة من مسابقات الجائزة، إضافة إلى مسابقة ناشئة القرآن الرمضانية بدورتها الأولى، والتي تستهدف الفئات العمرية الصغيرة والدورة المكثفة الربيعية لحفظ القرآن الكريم بدورتها العاشرة وهي لكل الأعمار، وتستهدف المنتسبين لدور حفظ القرآن الكريم خلال المواسم على امتداد السنة.

وأوضح أن الفعالية الرابعة تتمثل في مسابقة «نور الهمم» بدورتها الثانية وتستهدف ذوي الهمم وأصحاب طيف التوحد وذلك بالشراكة مع جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية والثقافية.. أما خامس الفعاليات فتتمثل في مبادرة «شكراً لكم»، وهي مبادرة تقوم على توزيع المصحف الشريف خلال الشهر الفضيل، وتستهدف فئة خدم المنازل الناطقين بغير العربية من خلال توزيع 250 مصحفاً باللغة الفلبينية، و250 باللغة الإثيوبية، و250 باللغة الإندونيسية.