محمد بن راشد يبحث مع طحنون بن زايد ومنصور بن زايد مسيرة التنمية الشاملة

دبي (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استراحة سموه بالمرموم في دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتبادل سموهم التهاني بشهر رمضان المبارك، داعين الله تبارك وتعالى أن يعيده على شعب ودولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالخير واليمن والبركات.

جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير والتنمية الشاملة في دولة الإمارات، بما يضمن توفير الحياة الكريمة والسعادة لأفراد المجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها على مستوى العالم.