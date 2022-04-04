اليوم 12:55
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
محمد بن راشد يبحث مع طحنون بن زايد ومنصور بن زايد مسيرة التنمية الشاملة
محمد بن راشد خلال استقبال طحنون بن زايد ومنصور بن زايد بحضور مكتوم بن محمد (الصور من وام)
5 ابريل 2022 01:32

دبي (وام) 

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في استراحة سموه بالمرموم في دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. وتبادل سموهم التهاني بشهر رمضان المبارك، داعين الله تبارك وتعالى أن يعيده على شعب ودولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بالخير واليمن والبركات. 
جرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول عددٍ من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التطوير والتنمية الشاملة في دولة الإمارات، بما يضمن توفير الحياة الكريمة والسعادة لأفراد المجتمع، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها على مستوى العالم.

  • محمد بن راشد في حديث مع طحنون بن زايد ومنصور بن زايد
    محمد بن راشد في حديث مع طحنون بن زايد ومنصور بن زايد
  • مكتوم بن محمد خلال الاستقبال
    مكتوم بن محمد خلال الاستقبال

 

محمد بن راشد
طحنون بن زايد
منصور بن زايد
آخر الأخبار
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
الرياضي
«الفرسان» يدشن «الأبطال» أمام آهال
اليوم 12:54
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
الاقتصادي
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
اليوم 12:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©