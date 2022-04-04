تعاون بين «تريندز» و«جيجو للسلام» في كوريا

أبوظبي(الاتحاد)

وقع مركز «تريندز للبحوث والاستشارات» و«معهد جيجو للسلام» في كوريا الجنوبية مذكرة تفاهم وتعاون تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات البحثية والعلمية، وإعداد الأبحاث المشتركة، وتبادل الخبرات، وتنظيم فعاليات مشتركة، وذلك بما يخدم أهداف واستراتيجيات الجانبين في مجالات البحوث ونشر المعرفة.

وقَّع الاتفاقية عن «تريندز» الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، وعن معهد جيجو للسلام الدكتور إن تائيك هان رئيس معهد جيجو للسلام بحضور كبار المسؤولين لدى الجانبين. وتنص الاتفاقية على تعزيز التعاون بين الجانبين والتنسيق بينهما في إطار تنظيم مؤتمرات، وملتقيات، وندوات دولية مشتركة، فضلاً عن تبادل الخبراء والباحثين بما يحقق الأهداف المشتركة ويخدم مصلحة الطرفين. واتفق الجانبان أيضاً على مشاركة مركز «تريندز» في منتدى جيجو للسلام والازدهار الذي سيقام خلال الأشهر المقبلة.

تعاون

أعرب الدكتور محمد عبدالله العلي عن سعادته بالتعاون مع معهد جيجو للسلام، لما يمثله من قيمة بحثية وعلمية وأكاديمية على مستوى العالم، ولاهتمامه بنشر قيم السلام، مضيفاً أن حرص «تريندز»على مثل هذا التعاون يأتي في سياق اهتمامه بالانفتاح على المؤسسات الأكاديمية العالمية والمراكز البحثية المهمة في العالم، من أجل تعزيز نشر المعرفة وخدمة البشرية.

بدوره، أعرب الدكتور إن تائيك هان عن سعادته بالتعاون البحثي والعلمي مع مركز «تريندز» الذي يشكل منصة بحثية تحظى بسمعة وثقة عالمية.