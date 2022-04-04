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الإمارات
سفير الدولة لدى تركيا يزور «الإمارات للدراسات»
سعيد الظاهري وسلطان النعيمي خلال الزيارة (من المصدر)
5 ابريل 2022 01:31

أبوظبي (الاتحاد) 

 استقبل الدكتور سلطان محمد النعيمي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، سعيد ثاني حارب الظاهري، سفير دولة الإمارات لدى تركيا، وذلك في مقرّ المركز بمدينة أبوظبي.
ورحّب الدكتور النعيمي في بداية اللقاء، بالسفير سعيد ثاني حارب الظاهري، وأشاد بالجهود التي تبذلها بعثات الدولة في الخارج، لتعزيز العلاقات وتطويرها، وبما يتوافق مع تطلعات القيادة الرشيدة، مؤكداً أهمية العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية. من جانبه، أعرب السفير الظاهري عن سعادته بزيارة المركز، مشيداً بدوره في مجال الدراسات واستشراف المستقبل، لافتاً النظر إلى أن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية تشهد تطوراً ونمواً مستمراً في قطاعات التجارة والاستثمار، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وهي قادرة على المُضي قُدماً نحو آفاق أرحب، وشراكات أوسع من التعاون والعمل المشترك في مختلف المجالات، التي تعزز مسيرة التنمية في البلدين.
 والتقى السفير الظاهري، خلال الزيارة، عدداً من الباحثين الإماراتيين من قطاع الدراسات، والذين استمعوا إلى عرضٍ من سعادته عن العلاقات الثنائية الإماراتية-التركية، وأبرز القضايا والموضوعات الراهنة ذات العلاقة بالجمهورية التركية.
وفي ختام الزيارة، قدّم الدكتور سلطان محمد النعيمي درعاً تذكارية ومجموعة من إصدارات المركز إلى السفير سعيد ثاني حارب الظاهري، متمنياً له التوفيق في عمله، بما يُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية التركية.

تركيا
الإمارات
مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية
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