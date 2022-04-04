«محمد بن زايد لأفضل معلّم» تقدم سلسلة ورش وبرامج نوعية

أبوظبي (وام)

تواصل جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم، تقديم سلسلة من الورش والبرامج التعريفية والتدريبية النوعية، مستهدفة المعلمين المشاركين في الجائزة، سعياً لتكوين معارف أكثر عن متطلبات الجائزة، وتجذير مجموعة من المهارات والقدرات التربوية وتوظيفها في سياق يسهم في تحقيق مشاركات قوية للمعلمين، والتعريف بأهداف ومحاور الجائزة. وفي هذا الصدد، نظمت الجائزة مؤخراً برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «التعايش السلمي والتعددية»، بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، ضم عدداً كبيراً من المعلمين المنتسبين للجائزة.

وتسعى الجائزة إلى تحقيق نهجها الرائد في التركيز على تطوير واستدامة التعليم، عبر تمكين المعلم وإكسابه مهارات جديدة، وذلك عبر اعتماد أفضل الأساليب والآليات التربوية، ومن ضمنها تخصيص سلسلة من الورش التعريفية، وإتاحة المجال أمام المعلمين المشاركين في الجائزة، للالتحاق بها، سعياً نحو صقل كفاءات وقدرات المعلمين، وزيادة معرفتهم.

كما تسهم هذه الورش في تنمية كفاءات ومهارات المعلمين، وتزويدهم بأحدث العلوم والمعارف المتقدمة، والأساليب التربوية الحديثة، بحيث يكونون أكثر تمكناً من فنون العمل التربوي، بما ينعكس على تطور وريادة التعليم في بلدانهم.

وأكد الدكتور حمد الدرمكي أمين عام جائزة محمد بن زايد لأفضل معلّم، أن الجائزة وثقت مجموعة شراكات استراتيجية مع جهات عدة، من أجل تقديم كافة أشكال الدعم الذي يسهم في تحقيق أهداف الجائزة ورؤيتها وفلسفتها التربوية، وهو ما شكل ذراعاً مساندة لتقديم ورش تدريبية نوعية للمعلمين، بالتعاون مع الجامعات والمؤسسات التعليمية المتخصصة، لتوفير أفضل المعارف والمهارات المطلوبة. وقال إن البرنامج الذي يحاكي توجهات الجائزة يهدف في أحد محاورها إلى تعميق قيم أصيلة في النشء، إذ يعتبر التسامح من أسمى القيم وأهمها، حيث إنه يسهم في تحقيق التعايش السلمي بين مختلف الأعراق، ما له أثر فعال في المجتمعات وتماسكها، وكمثال على ذلك تضم دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية. ويناقش البرنامج محاور مختلفة متصلة في مفاهيم التعايش ومستوياته، والتعايش السلمي والتعددية، وأنواع التعددية، والإسلام والتعايش السلمي في ظل التعددية الدينية، وتعزيز التعايش والتعددي، والتسامح والأخوة الإنسانية في فكر المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه». ويقدم هذه الورش نخبة من المختصين والتربويين ورواد المعرفة، وتتيح الجائزة المشاركة للمعلمين المنتسبين إليها لتعميق الفكر الإيجابي وتنمية جوانب الإبداع والعمل بحيث ترقى بمهارات وقدرات المعلمين، وبالتالي تميز مشاركاتهم.