صندوق الوطن يطلق النسخة الخامسة من «المبرمج الإماراتي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن صندوق الوطن، المبادرة المجتمعية لمجموعة من رجال الأعمال الإماراتيين، عن إطلاق النسخة الخامسة من مبادرة «المبرمج الإماراتي»، التي انطلقت أمس الأول الثالث من أبريل الجاري، وتستمر حتى 14 منه، والتي تهدف إلى إعداد وتأهيل كفاءات إماراتية ناشئة في مجالات العلوم المتقدمة.

ويشارك في النسخة الجديدة التي تأتي برعاية شركة الدار العقارية 220 طالباً متميزاً من منطقة الظفرة ممن حققوا نتائج عالية في المستوى الأساسي والمؤهلين للانتقال إلى مستوى الذكاء الاصطناعي، و580 طالباً من مناطق الإمارات كافة ممن أتموا بنجاح مستوى الذكاء الاصطناعي وسينتقلون إلى المستوى المتقدم.

وقالت هند باقر، مدير عام صندوق الوطن: «نطمح من خلال مبادرة المبرمج الإماراتي إلى تحقيق أهداف دولة الإمارات العربية المتحدة في الوصول إلى اقتصاد وطني تنافسي ومستدام يدعم عجلة التنمية الشاملة، حيث إن المبادرة تسعى أيضاً لتمكين الدولة من أن تكون مركزاً ريادياً للتكنولوجيا والإبداع والابتكار، والمعرفة، وبيئة حاضنة وداعمة للمواهب الاستثنائية.

وأشارت باقر إلى أن المبادرة تعتمد على تعليم الجيل الناشئ لغات البرمجة المختلفة، التي تشكل عنصراً رئيساً في تقنيات الثورة الصناعية، كالذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وعلم البيانات، بجانب الواقع المعزز والافتراضي، بالإضافة إلى أمن المعلومات.

ومن جهتها قالت سلوى المفلحي، مدير إدارة الاستدامة والمسؤولية المجتمعية المؤسسية في الدار العقارية: يشكل دعمنا المستمر للمبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للمواهب الاستثنائية في مجالات المستقبل جزءاً من أولوياتنا في الدار العقارية. وانطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، فإننا فخورون بدعم النسخة الجديدة من برنامج «المبرمج الإماراتي»، الذي أثبت في كل نسخه الماضية أهمية بناء جيل من الشباب المسلح بالمهارات المستقبلية.

ابتكار وتفاعل

يهدف برنامج «المبرمج الإماراتي» إلى تعليم الأطفال الإماراتيين الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عاماً أساسيات البرمجة بطريقة مبتكرة وتفاعلية. ويطمح إلى تعليم 10 آلاف طفل أساسيات البرمجة بحلول عام 2030، وتسجيل 3 آلاف منهم في برامج البرمجة المتقدمة.