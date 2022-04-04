5 مشاريع ابتكارية لطالبة ب «طب الإمارات»

العين(الاتحاد)

أنجزت الطالبة مزنة المنصوري، في السنة الأولى بكلية الطب بجامعة الإمارات، 5 مشاريع ابتكارية، حصلت من خلالها على جوائز ومراكز متقدمة في عدد من المسابقات الدولية.

وأشارت إلى أن حبها وشغفها بالبحث والابتكار جاء وليد تشجيع أسرتها ومعلميها، إضافة لما قدمته لها الجامعة من دعم، موضحة أن المشاريع نتيجة أفكار مشتركة، بالتعاون مع شقيقتها وفريق من الطلبة. ونوهت إلى أن المشروع الأول عبارة عن جهاز كاشف للمخدرات بالروائح، ليكشف عن المخدرات من خلال انبعاث الروائح، وقد حصل على المركز الثاني في مسابقة بالعلوم نفكر، وتم إنجازه بالتعاون مع مدرسة دبي الوطنية بمشاركة زميلتها الطالبة ريم سليمان من كلية الهندسة. أما المشروع الثاني، فأوضحت أنه تعقب الصوديوم في عرق لاعبي الرياضة، وتم إنجازه بالتعاون مع نادي الإمارات العلمي، وحصل على 6 جوائز تقديرية داخل الدولة وخارجها، وعلى المركز الثالث للمسابقة الدولية للابتكار في مجلس الشباب الفدرالي في هونغ كونغ للعام 2020، والميدالية الذهبية للمسابقة العالمية للاختراع الافتراضي، في ماليزيا وجائزة العالم الشاب عن فئة التكنولوجيا التي نظمتها وزارة التربية.