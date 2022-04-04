اليوم 12:54
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
5 مشاريع ابتكارية لطالبة ب «طب الإمارات»
مزنة المنصوري خلال تكريمها بجائزة الابتكار (من المصدر)
5 ابريل 2022 01:31

العين(الاتحاد)

أنجزت الطالبة مزنة المنصوري، في السنة الأولى بكلية الطب بجامعة الإمارات، 5 مشاريع ابتكارية، حصلت من خلالها على جوائز ومراكز متقدمة في عدد من المسابقات الدولية.
وأشارت إلى أن حبها وشغفها بالبحث والابتكار جاء وليد تشجيع أسرتها ومعلميها، إضافة لما قدمته لها الجامعة من دعم، موضحة أن المشاريع نتيجة أفكار مشتركة، بالتعاون مع شقيقتها وفريق من الطلبة. ونوهت إلى أن المشروع الأول عبارة عن جهاز كاشف للمخدرات بالروائح، ليكشف عن المخدرات من خلال انبعاث الروائح، وقد حصل على المركز الثاني في مسابقة بالعلوم نفكر، وتم إنجازه بالتعاون مع مدرسة دبي الوطنية بمشاركة زميلتها الطالبة ريم سليمان من كلية الهندسة. أما المشروع الثاني، فأوضحت أنه تعقب الصوديوم في عرق لاعبي الرياضة، وتم إنجازه بالتعاون مع نادي الإمارات العلمي، وحصل على 6 جوائز تقديرية داخل  الدولة وخارجها، وعلى المركز الثالث للمسابقة الدولية للابتكار في مجلس الشباب الفدرالي في هونغ كونغ للعام 2020، والميدالية الذهبية للمسابقة العالمية للاختراع الافتراضي، في ماليزيا وجائزة العالم الشاب عن فئة التكنولوجيا التي نظمتها وزارة التربية. 

جامعة الإمارات
كلية الطب
آخر الأخبار
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
الاقتصادي
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
اليوم 12:28
رغم إقبال الأثرياء.. هل تتوقف سياحة الفضاء لأسباب بيئية؟
الاقتصادي
رغم إقبال الأثرياء.. هل تتوقف سياحة الفضاء لأسباب بيئية؟
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©