4 قنوات للتبرع لصالح  مبادرة «المليار وجبة»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مبادرة المليار وجبة، الأكبر من نوعها في المنطقة لإطعام الطعام وتوفير الدعم الغذائي المباشر للفقراء والمحتاجين في 50 دولة، تخصيص أربع آليات ميسّرة لاستقبال تبرعات ومساهمات الأفراد والمؤسسات في إغاثة الأقل حظاً ومساندة جهود مجابهة تحدي الجوع وسوء التغذية في العالم.

وتفتح قنوات التبرع الأربع التي تخصصها مبادرة «المليار وجبة» باب المساهمة المالية للجميع لدعم الأكثر احتياجاً، ومن يعانون سوء التغذية، في الوقت الذي يمر فيه العالم بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي خاصة للفئات الهشة، من الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

ويستقبل موقع مبادرة المليار وجبة www.1billionmeals.ae التبرعات من الأفراد والمؤسسات والشركات ورجال الأعمال من داخل الدولة وخارجها، حيث يمكن تقديم المبلغ الذي يريده المتبرع ليذهب لتوفير طرود غذائية ومواد تموينية تمكّن المحتاجين والأسر المتعففة من إعداد الوجبات التي تسد رمقهم.

كما توفر مبادرة «المليار وجبة» خيار التبرع عبر الرسائل النصية في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات».

وتقدم مبادرة «المليار وجبة» كذلك قناة التحويلات المصرفية المباشرة للمساهمة في المجهود الخيري والإغاثي للمبادرة. ويمكن للجميع، وخاصة كبار المساهمين، التبرع للمبادرة مباشرة بتحويل المبلغ المراد التبرع به على الحساب المصرفي الخاص بالمبادرة على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي.

كما يمكن للراغبين بالمساهمة في مبادرة «المليار وجبة» التواصل مع فريق مركز الاتصال الخاص بها على الرقم المجاني 8009999 لترتيب عملية التبرع بالمبلغ الذي يريدون تخصيصه لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين.

وتنطلق مبادرة «المليار وجبة» من مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً، فيما تعوّل على حس العطاء والبذل ومد يد المساعدة والعمل الخيري والإنساني لدى الأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات والعالم بفتحها باب المشاركة للجميع بالتبرعات والمساهمات في شهر رمضان المبارك، لما فيه توفير الدعم الغذائي للمحتاجين حتى بلوغ هدف المليار وجبة.

ابن بيه يدعو لدعم الحملة

أكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن إطعام الطعام من أفضل الأعمال عند الله، وهو من صفات المؤمنين التي ورد الحث على الاتصاف بها في مواضع عديدة في القرآن الكريم.

ولفت إلى أن حملة «المليار وجبة» تستجيب لهذا النداء وتغيث المستغيث من دون أن تطلب منه جزاء ولا شكوراً، فجزى الله قيادتنا الرشيدة وأجزل المثوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على هذه المبادرة الرائدة.

وقال: «دأبت الإمارات على عمل الخير والإحسان إلى الإنسانية حتى أصبح نهجاً راسخاً وسنة حميدة لقيادتنا الرشيدة، وها هي حملة المليار وجبة تأتي لتكون حلقة في هذه السلسلة من المبادرات الإنسانية التي تميز بها بلدنا، وذلك بعد النجاح الكبير لحملة 100 مليون وجبة التي أطلقها سموه العام الماضي».

وأضاف: «هذه المبادرة هي مبادرة تليق ببلدنا الرائد في مبادراته والمتميز في إبداعه وابتكاراته، وتمثل الوجه التكافلي لتعاليم ديننا الحنيف، ومظهر السماحة والتسامح فيه الذي لا يفرق بين جنس وجنس ولا دين ودين عندما يتعلق الأمر بإغاثة الملهوف».

ودعا فضيلته الجميع للمساهمة حسب قدرته وقال: «أدعو الجميع للإسهام الفعال في هذه الحملة المباركة التي تستهدف توزيع الوجبات على الأسر الفقيرة والفئات قليلة الدخل والأرامل واللاجئين وسكان المخيمات في أكثر من خمسين دولة في أنحاء العالم، داعين لقيادتنا الرشيدة بالتوفيق ولبلدنا دوام الاستقرار والازدهار، وأن يحفظها بما تقدم من خير وإحسان».