«المليار وجبة» تجسد ريادة الإمارات في العمل الإنساني

دبي (الاتحاد)

شكّل إعلان دولة الإمارات عن انطلاق «مبادرة المليار وجبة» مطلع شهر رمضان لتكون الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي، إضافة نوعية جديدة لجهودها الإنسانية عربياً وعالمياً لمد يد العون لكل من يحتاج المساندة، دون تمييز بين عرق أو دين أو منطقة جغرافية.

وترسخ المبادرة الأشمل من نوعها مسيرة الإمارات المتواصلة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لإغاثة الملهوف ومعاونة المحتاج ومساندة الضعيف، لتؤكد النهج المتميز والمستدام والمستمر لمختلف أشكال العمل الخيري والمجتمعي والإنساني، بما يحقق قفزات كبرى في تطوير أدوات ومبادرات تقديم العون الإغاثي المباشر لمستحقيه.

استدامة العمل الإنساني

وتشكل المبادرة استكمالاً نوعياً متكاملاً لحملة «100 مليون وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عشية بدء شهر رمضان المبارك العام الماضي، لتقديم الدعم الغذائي للأقل حظاً في 47 دولة وتوزيعه بشكل مباشر على المستفيدين منه، بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية منها برنامج الأغذية العالمي والشبكة الإقليمية لبنوك الطعام ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، إلى جانب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رسالتها الإنسانية العالمية، وهي مستمرة في تحمل مسؤوليتها في صون الكرامة الإنسانية وتخفيف وطأة المعاناة البشرية في العالم.

ريادة عالمية

وتعزز هذه المبادرات والحملات ريادة دولة الإمارات في العمل الخيري والإنساني العالمي، والتي قدمت خلال عقد واحد فقط من عام 2010 وحتى عام 2021 أكثر من 206 مليارات درهم من المساعدات الخارجية التي استفادت منها الدول النامية والمجتمعات الأقل دخلاً، وذهب منها حوالي 90% لدول في قارتي أفريقيا وآسيا، بواقع أكثر من 50% من المساعدات الخارجية في أفريقيا وحوالي 40% في آسيا.

وتشير إحصاءات إلى أن المساعدات الإغاثية التي قدمتها دولة الإمارات منذ تأسيس اتحادها عام 1971 وحتى عام 2018 وصلت إلى 178 دولة حول العالم، فيما زاد هذا العدد خلال الجهود الإنسانية التي قادتها الدولة لتقديم ونقل المستلزمات الطبية والوقائية الخاصة بمواجهة جائحة «كوفيد-19»، خاصة بعد أن مثلت المساعدات التي قدمتها الدولة 80% من حجم الاستجابة الدولية للدول المتضررة خلال «الجائحة» في بداياتها. كما تتصدر الإمارات دول العالم ضمن قائمة «منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية» للعمل الإنساني من حيث نسبة المساعدات الإنمائية الرسمية للدخل الوطني الإجمالي.

سلسلة متواصلة

ويتوقع أن تحقق مبادرة «المليار وجبة» تفاعلاً شاملاً من المتبرعين والمساهمين من الأفراد ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني والمؤسسات والشركات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسات العمل الخيري والإنساني والمجتمعي.

يوسف علي

مليونا درهم من «اللولو العالمية»

قدمت «مجموعة اللولو العالمية» 2 مليون درهم دعماً لمبادرة «المليار وجبة».

وقال يوسف علي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة اللولو العالمية: «سعداء وفخورون وممتنون للمشاركة في هذه المبادرة الإنسانية الملهمة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد أن أفضل العمل الخيري إطعام الطعام، وأفضل المجتمعات هي التي تفكر بمصلحة الآخرين. ندعو الله أن ينعم على حكام دولة الإمارات الطيبة أصحاب الرؤية الحكيمة بالصحة والسداد لمواصلة دعمهم للأقل حظاً في كل مكان حول العالم».

وتوفر مساهمة مجموعة اللولو قيمة المكونات الأساسية المطلوبة لإعداد وجبات طعام للمحتاجين والأسر المتعففة في عددٍ من المجتمعات الأقل حظاً التي تشملها الحملة.

حتى المليار

تواصل مبادرة «المليار وجبة» ما تم تحقيقه العام الماضي ضمن حملة «100 مليون وجبة» للوصول إلى مليار وجبة، بحيث تضيف 780 مليون وجبة جديدة إلى 220 مليوناً وزعتها حملة «100 مليون وجبة» حتى شهر مارس 2021.

عاصمة عالمية لرواد العمل الإنساني

تكريماً لدور الحريصين على قيم العطاء في مجتمع الإمارات، كان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أعلن بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الإنساني في أغسطس 2021 عن فتح باب الحصول على الإقامة الذهبية في دولة الإمارات للعاملين في قطاع العمل الإنساني، ما يكرّس موقعها عاصمة عالمية لرواد العمل الخيري والإنساني.

إطعام الطعام وقيم شهر الصيام

يمثل شهر رمضان المبارك، بما يحمله من قيم العطاء والبذل والإحسان والتراحم والتكافل والتعاطف والأخوّة فرصة لمختلف أفراد المجتمع بكل أطيافه، للمساهمة في المبادرة ومد يد العون للمحتاجين، حتى لا ينام جيران لهم في العالم جائعين، إحياءً لقيم الشهر الفضيل وإنجازاً لأفضل الأعمال ومن ضمنها إطعام الطعام.