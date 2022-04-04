32 ألف مكالمة لمركز اتصال «الشارقة الخيرية»

الشارقة (الاتحاد)

استقبل مركز الاتصال بجمعية الشارقة الخيرية 32 ألفاً و 314 مكالمة هاتفية خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 359 مكالمة يومياً، على مدار 12 ساعة عمل متواصلة.

وجرى التعامل الفوري مع الاتصالات التي تركزت على استفسارات الجمهور من مقدمي طلبات المساعدات وكذلك المتعلقة بالمستندات المطلوبة وشروط تقديم طلبات المساعدات، وجميع ما يتعلق بملفات المساعدات، بما يفتح المجال أمام المستحقين لمعرفة كافة التفاصيل ليتسنى لهم توفير ما يتطلبه ملف المساعدة، وكذلك التواصل مع جمهور المتبرعين، والرد على كافة الاستفسارات الأخرى المتعلقة بعمل الجمعية.

وأفاد علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار، أن مركز الاتصال يعتبر واحداً من أهم القنوات الرئيسة التي خصصتها الجمعية للتواصل مع الفئات المستهدفة من المجتمع بهدف التيسير على المتعاملين ووضع الحلول التي تمكنهم من تقديم طلباتهم، والإجابة عن استفساراتهم في ضوء من السرية التامة، وذلك من خلال فريق عمل مؤهل ومُتقن للغات العربية والإنجليزية والأوردو بطلاقة، ويمكنهم التعامل مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة بما ينسجم مع تطلعات وأهداف الجمعية، مثمناً جهود موظفي مركز الاتصال على تفانيهم وإخلاصهم في القيام بدورهم كونهم حلقة الوصل بين الجمعية وجمهورها.