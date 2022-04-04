اليوم 12:53
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
32 ألف مكالمة لمركز اتصال «الشارقة الخيرية»
موظفون داخل مركز الاتصال التابع للجمعية (من المصدر)
5 ابريل 2022 01:31

الشارقة (الاتحاد) 

استقبل مركز الاتصال بجمعية الشارقة الخيرية 32 ألفاً و 314 مكالمة هاتفية خلال الربع الأول من العام الجاري، بواقع 359 مكالمة يومياً، على مدار 12 ساعة عمل متواصلة.
  وجرى التعامل الفوري مع الاتصالات التي تركزت  على استفسارات الجمهور من مقدمي طلبات المساعدات وكذلك المتعلقة بالمستندات المطلوبة وشروط تقديم طلبات المساعدات، وجميع ما يتعلق بملفات المساعدات، بما يفتح المجال أمام المستحقين لمعرفة كافة التفاصيل ليتسنى لهم توفير ما يتطلبه ملف المساعدة، وكذلك التواصل مع جمهور المتبرعين، والرد على كافة الاستفسارات الأخرى المتعلقة بعمل الجمعية.
وأفاد علي محمد الراشدي رئيس قطاع الموارد والاستثمار، أن مركز الاتصال يعتبر واحداً من أهم القنوات الرئيسة التي خصصتها الجمعية للتواصل مع الفئات المستهدفة من المجتمع بهدف التيسير على المتعاملين ووضع الحلول التي تمكنهم من تقديم طلباتهم، والإجابة عن استفساراتهم في ضوء من السرية التامة، وذلك من خلال فريق عمل مؤهل ومُتقن للغات العربية والإنجليزية والأوردو بطلاقة، ويمكنهم التعامل مع جميع المكالمات والاستفسارات الواردة بما ينسجم مع تطلعات وأهداف الجمعية، مثمناً جهود موظفي مركز الاتصال على تفانيهم وإخلاصهم في القيام بدورهم كونهم حلقة الوصل بين الجمعية وجمهورها.

الشارقة الخيرية
جمعية الشارقة الخيرية
الشارقة
آخر الأخبار
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
الاقتصادي
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
اليوم 12:28
رغم إقبال الأثرياء.. هل تتوقف سياحة الفضاء لأسباب بيئية؟
الاقتصادي
رغم إقبال الأثرياء.. هل تتوقف سياحة الفضاء لأسباب بيئية؟
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©