20 ألف وجبة إفطار للعمال في الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت بلدية الشارقة تقديم حوالي 20 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك بالشراكة والتعاون مع بنك الاستثمار. وسيوفر البنك الوجبات للعاملين من الفئات المساندة في مقر سكنهم بالمنطقة الصناعية 12 انطلاقاً من الواجب الإنساني وفي إطار الحرص على إدخال البهجة والسعادة على قلوب العمّال الصائمين حيث تحرص البلدية سنوياً على التعاون مع الجهات المعنية الراغبة بتقديم وجبات الإفطار للعمّال وتقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة أن توزيع وجبات الإفطار على العمال الصائمين وإقامة خيم للإفطار بوجه عام يعتبر من المبادرات والفعاليات السنوية التي تنظمها البلدية مع قدوم شهر رمضان المبارك كما تعكس حرصها على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات الراغبة بتوفير وجبات الإفطار سواء كانت جهات حكومية أو خاصة، كما يعكس دورها في تعزيز جوانب العمل الإنساني. وأوضح الطنيجي أن بنك الاستثمار سيقوم بتوزيع حوالي 20 ألف وجبة موزعة على مدار أيام الشهر الفضيل بالشراكة مع البلدية انطلاقاً من الدور المجتمعي والإنساني والمساهمة في ترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل في الشهر المبارك ونشر روح العمل الخيري والتطوعي.

فارق حقيقي

قال أحمد محمد أبوعيدة الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار: فخورون بالشراكة مع بلدية الشارقة حيث نحرص في البنك على دعم المبادرات التي من شأنها إحداث فارق حقيقي في حياة أفراد المجتمع، وإن مشاركة البنك في هذه الفعالية ما هي إلا تعبير عن اعتزازنا بهذا العمل الرائع ودعمنا لكافة المبادرات المنسجمة مع قيم شهر رمضان المبارك ومعانيه الداعية لفعل الخير، وستظل المسؤولية المجتمعية المؤسسية محل اهتمامنا دائماً.