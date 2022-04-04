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2.5 مليون درهم من «دبي الإسلامي» لـ«تراحم»
خالد القاسم
5 ابريل 2022 01:31

دبي (الاتحاد)

أعلنت مؤسسة «تراحم» الخيرية تلقيها دعماً مالياً بمبلغ 2.5 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، منها مليون درهم لدعم «مبادرة علاج المرضى» التي تهدف إلى تقديم الدعم العلاجي والرعاية الطبية للمرضى المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج. كما يتضمن هذا المبلغ مليوناً و500 ألف درهم لدعم برنامج «الناس للناس»، الذي يبث على إذاعة «دبي أف أم» بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، كبرنامج اجتماعي إنساني يسلط الضوء على الحالات الإنسانية، ومد يد العون لكل محتاج.
وأشاد خالد القاسم رئيس مجلس إدارة مؤسسة تراحم الخيرية بمساهمة بنك دبي الإسلامي في دعم الحالات المستحقة وفقاً للوائح والنظم المتبعة بالمؤسسة. وتقدم بشكره الجزيل إلى إدارة بنك دبي الإسلامي على هذه المبادرة الطبية التي تعبر عن إحساس المسؤولين بأهمية دعم العمل الخيري والإنساني، وتعزيز الشراكة المجتمعية الهادفة إلى ترسيخ قيم ومبادئ العمل الخيري، الذي يُعد جزءاً لا يتجزأ من رؤية دولتنا السباقة إلى الخير وإغاثة الملهوف.

مؤسسة تراحم الخيرية
بنك دبي الإسلامي
الإمارات
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