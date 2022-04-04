أولوية التعيين في «الوطني للتأهيل» لخريجات «فاطمة للعلوم الصحية»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد محمد سالم الظاهري رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتأهيل في أبوظبي، مراسم توقيع اتفاقية الشراكة التي أبرمها المركز، مع كلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية في مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، في العلوم الصحية، وكافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي يتم بموجبها منح الأولوية لخريجات الكلية للتعيين في المركز الوطني للتأهيل، حيث وقع الاتفاقية الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية، والدكتور حمد عبدالله الغافري مدير عام المركز الوطني للتأهيل، بحضور الدكتور داريل كورنيش مدير كلية فاطمة للعلوم الصحية، وعيسى عبدالله المرزوقي مدير ثانويات التكنولوجيا التطبيقية بالإنابة ونخبة من المسؤولين.

وقال الدكتور أحمد عبدالمنان العور إن الاتفاقية تأتي في إطار استراتيجية مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، التي تركز على تحقيق أهداف مهمة، من بينها توطين القطاعات الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي مقدمتها القطاع الطبي ذات الأولوية القصوى لدى القيادة الرشيدة، والاستفادة من خبرات أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالكلية لدعم أنشطة المركز ومهامه واختصاصاته، إضافة إلى تولي الكلية مسؤولية رفد المركز بطالبات لديهن المهارات والقدرات المتميزة للتدريب العملي أثناء الدراسة، ليتولى المركز منحهم فرصاً وظيفية عند التخرج من الكلية، طبقاً للنظم واللوائح السارية بالمركز، مع منح أولوية التوظيف لهن، بجانب التنسيق معاً لإقامة الفعاليات التعليمية والتثقيفية في مجال مهام واختصاصات المركز.

ومن جهته ثمن الدكتور حمد عبدالله الغافري جهود كلية فاطمة للعلوم الصحية، ودورها كشريك استراتيجي فاعل ومهم في دعم جهود المركز الوطني للتأهيل نحو تحقيق أهدافه الرئيسة في مجال التدريب والبحوث وتأهيل الكوادر البشرية وبناء قدراتهم، مشيراً إلى أن المركز سيواصل خططه المتكاملة للتطوير والتحسين بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى بما يتوافق مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية، بهدف الوصول بمريض الإدمان لبر الأمان والمحافظة على صحته ورعايته، وكذلك توفير الحلول المناسبة لعودته لحياة طبيعية إيجابية، مع الحفاظ التام على المعلومات الشخصية والصحية للمريض.