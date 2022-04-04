«صحية الوطني» تناقش «المنتجات الطبية»

دبي (الاتحاد)

عقدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي أمس اجتماعاً عن بُعد، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، ناقشت خلاله مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة، وأحمد حمد بوشهاب، وسمية عبدالله السويدي، وشذى سعيد النقبي، وعذراء حسن بن ركاض، ومحمد أحمد اليماحي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.

وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أنه في إطار مواكبة المستجدات التي تشهدها البلاد بمجال الاستثمار، والسماح بتملك المستثمر الأجنبي للشركات في القطاع الصحي، يأتي مشروع القانون المقترح تعديله إلى تعديل بعض الأحكام المتعلقة بالتمتع بجنسية الدولة لفتح منشأة صيدلانية، وتضمن مشروع القانون (3) مواد، بشأن استبدال نصوص وإضافة مواد قانونية جديدة.