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منصة مبتكرة للصحة الحيوانية بأبوظبي
منصة مبتكرة للصحة الحيوانية بأبوظبي
5 ابريل 2022 01:31

أبوظبي (وام)

وقعت كل من «القابضة» «ADQ» و«إي 20 إنفيستمينت ليمتد»، وهي شركة استثمارية متخصصة في تنفيذ وتطوير الأعمال التجارية الزراعية في دولة الإمارات أمس، اتفاقية لإنشاء منصة جديدة للصحة الحيوانية في إمارة أبوظبي، لتشكل علامة فارقة في قطاع الرعاية الصحية الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. وستضم منصة الصحة الحيوانية الحديثة منشأة متطورة لتصنيع لقاحات الحيوانات، ومجمعاً يضم مستشفيين يقدمان خدمات صحية بيطرية، وفقاً لأحدث نماذج الرعاية. وبمجرد تشغيلهما، سيعمل المرفقان على تعزيز مكانة إمارة أبوظبي الريادية على المستوى الإقليمي في مجال تقديم الرعاية البيطرية المتطورة للخيول والجمال مع تطوير وإنتاج اللقاحات الحيوانية المتقدمة تكنولوجيا لتستفيد منها منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 
وقال فهد القاسم، المدير التنفيذي لمحفظة الصحة وعلوم الحياة في «القابضة»: «اعتماداً على خبراتنا في قطاع الرعاية الصحية وعلوم الحياة، تمكنا من تحديد فرصة لإنشاء منصة موازية في مجال الصحة الحيوانية. ليستفيد هذا المشروع المشترك مع «إي20 إنفيستمينت ليمتد» من إمكانات سوق إمارة أبوظبي الكبيرة، وليوفر اللقاحات الحيوانية للحفاظ على صحة الحيوانات مثل الخيول والجمال وتقديم الرعاية اللازمة لها». 
وقال سلطان الجابري، الرئيس التنفيذي لشركة «إي20 إنفيستمينت ليمتد»: «بموجب هذا التعاون مع «القابضة»، سنسهم في تقديم تكنولوجيا على درجة عالية من الكفاءة والفعالية في دولة الإمارات، وسنتعاون مع شركائنا لدعم الإنتاج المحلي، ولخدمة الأسواق الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها».

القابضة العامة
أبوظبي
الصحة الحيوانية
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