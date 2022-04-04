«الإمارات للخدمات الصحية» تحصل على آيزو «الحوكمة والمخاطر»

دبي (الاتحاد)

حصلت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية على شهادة آيزو إدارة الحوكمة والمخاطر ISO 37000:2021 على مستوى العالم. تسلم الشهادة الدكتور عبد العزيز الزرعوني المدير التنفيذي للقطاع المالي والخدمات المساندة بحضور الشيخة نورة بنت حميد القاسمي مدير إدارة الحوكمة والمخاطر في المؤسسة، والدكتور عمرو طالب المدير التنفيذي في شركة كانا غلف للمواصفات العالمية، ومحمد الصوالحة خبير عمليات وجودة في إدارة الاستراتيجية والمستقبل، وفريق عمل الآيزو. وحصلت المؤسسة على الشهادة نتيجة تطبيقها أعلى المعايير العالمية في مجال الحوكمة المؤسسية، ما يؤكد ريادة المؤسسة وتميزها في مجالات تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تطبيق الإدارة الوقائية لتعزيز ثقة المتعاملين ونيل رضاهم، ورفع مؤشرات السعادة لديهم.وأكد الدكتور عبد العزيز الزرعوني أن التطوير المستمر ومواكبة أحدث التوجهات العالمية فيما يتعلق بالتميز وتطبيق أعلى المعايير العالمية، يأتي ضمن ركائز استراتيجية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وأهدافها تجاه تعزيز تنمية قطاع الرعاية الصحية، عبر حزمة من الخطط المدروسة التي يقوم على تطبيقها نخبة مؤهلة من الكفاءات الوظيفية والإدارية والفنية.