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94 مستفيداً من «تمكين» لتنمية القدرات بالشارقة
94 مستفيداً من «تمكين» لتنمية القدرات بالشارقة
5 ابريل 2022 01:31

الشارقة (وام)

 كشفت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة أن 94 مستفيداً تم إلحاقهم ببرنامج «تمكين» منذ إطلاقه في العام 2020. ويستهدف البرنامج تشغيل ذوي الدخل المحدود من مستفيدي الدائرة من الفئات العمرية الأقل من سن 45 عاماً، والقادرة على العمل والعطاء، بوظائف وعقد مؤقت في مختلف مؤسات حكومة الشارقة والجهات الخاصة والقطاع الأهلي. 
وقالت آمنة الحمادي مدير مكتب «تمكين» التابع لإدارة المساعدات الاجتماعية، إن الدائرة تسعى إلى تعزيز الرفاه والعيش اللائق الكريم، وتنمية وصقل مهارات المستفيدين في العديد من المجالات المختلفة، وتفعيل دور المسؤولية المجتمعية، وتعزيزها بالوعي من خلال استقطاب الأفراد والمؤسسات المساهمة في المشروع.

دائرة الخدمات الاجتماعية
الشارقة
تمكين
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