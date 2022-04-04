9 تصاميم لبنى تحتية بحرية جديدة في أبوظبي بتكلفة 550 مليون درهم

هالة الخياط (أبوظبي)

أجرت دائرة البلديات والنقل، من خلال «أبوظبي البحرية» 9 تصاميم لبنى تحتية بحرية جديدة بتكلفة 550 مليون درهم، 7 منها تم التخطيط لها بشكل كامل، ومشروعان يتم العمل على التخطيط لهما حالياً.

وتعمل الدائرة على توفير شبكة نقل بحري متكاملة، وتوفير مشاريع بحرية مجتمعية من المراسي، والشواطئ، والموانئ المجتمعية وغيرها، بما يدعم أسلوب حياة متوازن، ويرفع من جودة الحياة في أبوظبي.

وشهد العام الماضي الانتهاء من بناء ميناء جزيرة الفياي المجتمعي، وفقاً لتقرير دائرة البلديات والنقل السنوي لعام 2021 الصادر الأسبوع الماضي، ويعتبر الميناء ذو أهمية لسكان الجزيرة حيث كانوا سابقا يستخدمون نتوءاً صخرياً غير آمن في الركن الشمالي الشرقي من الجزيرة، ولا يوفر أي حماية للسفن من المياه المفتوحة.

وتنفذ الدائرة في الجزيرة مشاريع لتطوير وتمكين البنية التحتية العامة الأساسية في جزيرة الفياي، وتعزيز الظروف المعيشية لسكانها.

وتم بناء منشأة بحرية تتكون من جسم عائم ومنحدر هبوط لتزويد السكان بجميع المتطلبات لتتناسب مع منشأة الجزيرة المجاورة. وبلغت تكلفة بناء ميناء جزيرة الفياي 55 مليون درهم، ويتضمن 26 مرسى.

وأشارت الدائرة إلى أنه بالتعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي، فقد أشرفت «أبوظبي البحرية» على عمليات التحسين والصيانة لـ41 ممراً مائياً، وتم إصدار اشتراطات لعمليات المراسي، وإطلاق خرائط أبوظبي للسلامة البحرية.

كما قامت أبوظبي البحرية بتهيئة مرافق المنازيل في كل من الزاهية وشمال جزيرة ياس، وإطلاق نظام حجز استخدام المنازيل عبر «الإنترنت»، بهدف تزويد مستخدمي المرافق البحرية الترفيهية في إمارة أبوظبي بالمزيد من الخيارات السهلة والآمنة لدخول مياه الإمارة.

قنوات أبوظبي المائية

شهدت مجموعة موانئ أبوظبي زيادة في تداول البضائع العامة بنسبة 49% مقارنة بالعام الماضي، ما يعادل 44.6 مليون طن. وشهد العام الماضي ارتفاعاً بنسبة 7.5% في عدد مستخدمي العبارات البحرية والذي وصل إلى 113.908 ركاب عبر 4.361 رحلة. وتحرص دائرة البلديات والنقل على تحسين وصيانة قنوات أبوظبي المائية، من خلال تطبيـــق «اتفاقية المنظمـــة البحرية الدولية لسلامة الأرواح في البحر، والتأكد من الملاحة الآمنة للسفن على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، مما يضمن الاتصال بالشبكة البحرية العالمية، وتعزيز ثقة مستخدمي القنوات المائية الآمنة في أبوظبي.