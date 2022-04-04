«صندوق محمد بن راشد للابتكار» يفتح باب التقديم لـ «برنامج المسرع»

دبي (وام)

أعلن «صندوق محمد بن راشد للابتكار» المبادرة التي أطلقتها وزارة المالية لدعم الابتكار في دولة الإمارات فتح باب التقديم للدفعة المقبلة من برنامج المسرع.

ويوفر الصندوق ضمن هذا البرنامج الإرشاد والتوجيه للمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين في القطاعات ذات الأولوية في دولة الإمارات والتي تشمل التكنولوجيا والصحة والتعليم والنقل والطاقة المتجددة والمياه والفضاء. ويقدم البرنامج للمشاركين الاستشارات والتدريب بمستوى عالمي في مجالات تنفيذ استراتيجيات الأعمال، وطرق الوصول إلى السوق وتسهيل الوصول إلى التمويل وتمكين المؤسسين من تنمية قدراتهم وإبراز قيمة ابتكاراتهم، وتسريع نمو أعمالهم، إضافة إلى توفير فرص تواصل أعضاء برنامج المسرع مع الشركاء الرئيسين في قطاعاتهم والمستثمرين المحتملين وخبراء السوق ورواد الأعمال. يأتي الإعلان تماشيا مع جهود الصندوق المستمرة لبناء منظومة شراكات قوية وتعزيز روح الابتكار في الإمارات عبر استقطاب الشركات المبتكرة وتطويرها ويمكن للشركات المبتكرة والمهتمة بالمشاركة التقديم حتى 12 مايو المقبل.

وقالت فاطمة النقبي الرئيس التنفيذي للابتكار ممثل وزارة المالية في الصندوق: «يعمل برنامج المسرع على تسهيل وصول هذه الشركات الأعضاء إلى الموارد القيمة التي تحتاج إليها وتسريع دخولها إلى السوق وتمكينها من توسعة أعمالها إقليمياً وعالميا انطلاقاً من المكانة العالمية الرائدة لدولة الإمارات كمركز جذب عالمي للشركات المبتكرة ورواد الأعمال خاصة مع وجود عدد كبير من المواهب في المنطقة». وأوضحت أن برنامج المسرع منذ إطلاقه في عام 2018، نجح في دعم 77 عضواً من 18 دولة مختلفة في قطاعات اقتصادية متنوعة إلى جانب تركيزه على رعاية وتنمية رواد الأعمال المحليين لتعزيز قاعدة الابتكار المحلية. وحققت مجموعة من خريجي برنامج المسرع نجاحاً باهراً عبر عدة مبادرات منها «مياه هواء» أول مياه شرب معبأة محلياً منتجة من الهواء «وأجار» المنصة الرائدة في تحصيل الإيجارات القائمة على تكنولوجيا السحابة و«رزق» منصة الخدمات عند الطلب و«ثروة» شركة الاستشارات المالية المستقلة عبر «الإنترنت».