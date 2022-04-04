تخريج دورة التفتيش العام الـ22 بجهاز حماية المنشآت

أبوظبي (وام)

حضر اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي رئيس الإدارة التنفيذية للمفتش العام تخريج دورة التفتيش العام الثانية والعشرين بمقر معهد جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل بمدينة زايد العسكرية، بحضور عددٍ من ضباط وزارة الدفاع ومكتب المفتش العام بوزارة الداخلية.

يأتي تنظيم الدورة بمشاركة وزارة الداخلية وفق استراتيجية التدريب والتأهيل في الإدارة التنفيذية للمفتش العام ودورها الرائد في رفع كفاءة وزارة الدفاع ووحدات القوات المسلحة ومنتسبيها عبر عقد دورات متخصصة في مجالات التفتيش وفق أعلى المعايير العالمية بهدف تأهيل مفتشين في وحداتهم متسلحين بأرقى المهارات والأساليب لتنفيذ التفتيشات العامة والمتخصصة يخدمون منظومة سياسة ضمان الأداء على مستوى وزارة الدفاع.

وبهذه المناسبة، هنأ اللواء الركن حمدان أحمد الزيودي الخريجين باجتيازهم الدورة بنجاح وأعرب عن أمله في أن يضيف ما تدربوا عليه إلى رصيد تحصيلهم المعرفي، وأن يشكل إضافة لهم لتنمية قدراتهم ليؤدوا مهامهم بصورة أكثر احترافية.