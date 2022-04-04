307 أطنان أغذية في «واجهة دبي البحرية» يومياً

شروق عوض (دبي)

أكد محمد المدني، مدير ماركت الواجهة البحرية في دبي، أنّ الماركت يوفر 9210 أطنان من الأغذية الطازجة والمبردة طيلة شهر رمضان المبارك، أي ما يعادل 307 أطنان يومياً وموزعة ما بين 250 طناً من الأسماك المحلية والمستوردة والمجمدة والحية، و30 طناً من جميع أنواع اللحوم البيضاء والحمراء المحلية والمستوردة من أستراليا وأميركا والبرازيل والهند، و25 طناً من جميع أصناف الخضراوات والفواكه المحلية والمستوردة من جميع أنحاء العالم، و2 طن من جميع أصناف التمور المحلية والمستوردة.

وأوضح المدني في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن الماركت على أتم الاستعداد لاستقبال المستهلكين طيلة أيام رمضان، حيث أعدّ خطة رباعية المحاور قبيل حلول الشهر الفضيل، وتتلخص المحاور الأربعة بالاجتماع مع تجار التجزئة، للتأكد من توفير جميع أنواع الأغذية بكثرة، وتجهيز مبنى الماركت لتخزين وتسلم البضائع على مدار 24 ساعة، مع المراقبة المستمرة والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية المعتمدة في الدولة، وذلك بالتنسيق مع بلدية دبي ذات الاختصاص بمعايير مطابقة للرقابة الغذائية، والتعاقد مع شركة «بولز بيري»، بهدف فحص الأغذية الواردة للماركت بما يتوافق مع تحقيق الأمن الغذائي للمستهلكين، بالإضافة إلى احتفال الماركت بأجواء شهر رمضان الفضيل من خلال تزيينه.

توقعات بالزيادة

وأشار إلى توقع زيادة إقبال المستهلكين على ماركت الواجهة البحرية في دبي طوال الشهر المبارك بنسبة 10%، عازياً السبب إلى كون الماركت يعد من أقوى المنافسين في أسواق الإمارات من حيث الأصناف الطازجة والتي تتوافر بأفضل الأسعار، وتتميز بالجودة العالية والتنوع، بالإضافة إلى قدرة المستهلك على مفاوضة البائعين من ناحية الأسعار وتذوق السلع الغذائية.

وحول أهم الاشتراطات التي تفرضها إدارة الماركت على التجار، بهدف حماية المستهلكين من ارتفاع الأسعار والحصول على سلع غذائية آمنة؟ قال مدير ماركت الواجهة البحرية بدبي: «نقوم بتنظيم زيارات ميدانية دورية بالتعاون مع قسم حماية المستهلك في اقتصادية دبي، للتأكد والتحقق من أسعار السلع وتوفرها بكثرة في ماركت الواجهة البحرية».

وحول الخطط التطويرية التي تسعى إدارة ماركت الواجهة البحرية إلى تنفيذها خلال الفترة المقبلة، أكد محمد المدني القيام بتطوير 4 من الخطط لهذا العام، الأولى تتمثل بالتعاون مع منصة التجارة الإلكترونية «فريش تو هوم»، لإطلاق أول متجر إلكتروني للماركت، والذي يمكن العملاء من طلب الأسماك واللحوم الطازجة من الماركت، لتصل مباشرة إلى عتبة منازلهم، لافتاً إلى أن هذا التعاون، جاء بهدف منح المواطنين والمقيمين في الإمارات فرصة شراء المأكولات الطازجة التي يشتهر بها الماركت عن طريق التسوق الإلكتروني عبر المنصة المذكورة أعلاه.

وأشار إلى الخطة التطويرية الثانية تتمثل في العمل على تطوير رصيف خاص للسفن الخشبية «اللنشات» مع خدمات خاصة لأصحاب السفن الخشبية والتي تشمل مجلساً خاصاً لهم مُزوداً بجميع الخدمات الأساسية، في حين تتمثل الخطة الثالثة التطويرية في تغيير أرضيات سوق السمك والخضراوات والفواكه واللحوم، وتوسيع منطقة «تنزيل وتحميل الأسماك» وتغيير أرضيتها بشكل كامل، إضافة إلى الخطة الرابعة تتمثل بالانتهاء من المراحل الأخيرة من دراسة تركيب أجهزة الطاقة الشمسية للاستدامة.

إجازة العيد

وأكد أن الماركت يعمل على توفير جميع الأصناف الغذائية في أسواقه أيضاً خلال أيام عيد الفطر المبارك، بدليل اتباع سياسة توريد أسواق الماركت يومياً طوال أيام إجازة العيد بنسب زيادة من الأصناف الغذائية المستوردة والمحلية يومياً، لافتاً إلى أنّ الماركت يعتبر أحد المرافق الحديثة المزودة بأفضل التقنيات المتطورة، ويحرص على توفير أعلى مستويات النظافة في كافة تصاميم المبنى وعملياته المختلفة، وباعتبار المأكولات الطازجة تندرج في صلب عمل إدارة الماركت، فقد كانت معايير الصحة والسلامة والأمان والنظافة على الدوام على رأس الأولويات.