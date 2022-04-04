ارتفاع أسعار الأغنام في رأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

شهدت أسعار المواشي والأغنام في أسواق رأس الخيمة ارتفاعاً طفيفاً اليومين الماضيين، وذلك بالتزامن مع بدء شهر رمضان، في ظل إقبال أصحاب المنشآت والمستهلكين.

وكشف تجار مواشي عن أن السبب الرئيسي في ارتفاع الأسعار بسبب الإقبال اللافت على شراء الأغنام والعمل على رفع الأسعار في ظل حاجة السوق إليها، حيث ارتفع سعر التيس المحلي الكبير 15 كيلوجراماً من 950 إلى 1050 درهماً والجزيري من 450 إلى 500 درهم والنجدي من 750 إلى 850 درهماً والباكستاني من 650 إلى 750 درهماً.

وقال البائع محمد في سوق المواشي، إن الأغنام على اختلافها المحلية والمستوردة موجودة بكميات مناسبة في الأسواق وفي متناول الجميع، منها الصومالي والإيراني والنعيمي والجزيري وغيرها والتي تأتي بأحجام مختلفة أيضاً، والتي شهدت أسعارها ارتفاعاً طفيفاً خلال هذه الفترة من العام بدأت قبل حلول شهر رمضان بأسبوع تقريباً ومتواصلة حتى الآن.

وأشار إلى أن الأسعار مقارنة بالأسبوعين الماضيين شهدت ارتفاعاً طفيفاً نظراً إلى قيام بعض الموردين برفع أسعار بيعها للمنشآت، حيث بلغ سعر الخروف النعيمي 14 كيلوجراماً 700 درهم و10 كيلوجرامات 600 درهم والخروف الصومالي 15 كيلوجراماً على 500 درهم، بعد أن كان يباع على 450 درهماً والخروف الإيراني 10 كلجم على 600 درهم بعد أن كان على 500 درهم والتيس المحلي 8 كلجم إلى 700 درهم، حيث تمثلت الزيادة بفارق 100 و150 درهماً.

وذكر البائع محمود، أن المستهلكين لا خيار لهم سوى العمل على شراء الأصناف المختلفة المتاحة بالأسعار الجديدة، وأنها ارتفعت بفارق 100 درهم لأصناف معينة و50 في الأخرى.