37 مليون مستفيد من خدمات «طرق دبي» خلال «إكسبو 2020»

دبي (وام)

أعلن معالي مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات أن عدد المستفيدين من خدمات هيئة الطرق والمواصلات خلال فترة انعقاد معرض إكسبو 2020 دبي بلغ 37 مليوناً و300 ألف مستخدم يشكلون 67% من إجمالي خدمات التنقل في المعرض. وأشار إلى أن إجمالي عدد ركاب وسائل النقل الجماعي/مترو دبي وحافلات المواصلات العامة/ ومركبات الأجرة والحجز الإلكتروني/كريم وأوبر/ بلغ 26 مليوناً و300 ألف راكب.. فيما بلغ إجمالي عدد المستخدمين للمواقف في موقع المعرض 11 مليوناً و38 ألف مستخدم.

وقال معالي مطر الطاير بفضل الدعم والرعاية الكبيرين من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نجحنا في توفير خدمة تنقل فريدة وسهلة وسريعة للمشاركين وزوار معرض إكسبو 2020 حيث أسهمت البنية التحتية المتكاملة من شبكات الطرق وأنظمة المواصلات المختلفة وكذلك خطة التنقل الشاملة التي وضعتها الهيئة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تسهيل حركة تنقل السكان والزوار من مختلف مناطق إمارة دبي وباقي إمارات الدولة إلى معرض إكسبو 2020. وأضاف بلغ عدد ركاب مترو دبي خلال معرض إكسبو 2020 خلال الفترة من الأول من أكتوبر 2021 حتى 31 مارس الماضي ثمانية ملايين و203 آلاف راكب وقطع المترو خلال هذه الفترة أكثر من خمسة ملايين و717 ألف كيلومتر.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة الطرق والموصلات وفرت بنية تحتية متكاملة لخدمة معرض إكسبو 2020 دبي تجاوزت قيمتها 15 مليار درهم أهمها مسار 2020 لمترو دبي بطول 15 كيلومترا الذي يضم سبع محطات وشراء 50 قطارا وتنفيذ شبكة واسعة من الطرق بطول 138 مسرب كيلومتر وتنفيذ تسعة تقاطعات مجسرة وتوفير أكثر من 200 حافلة مواصلات عامة وفق أحدث المواصفات العالمية. كما شملت استعدادات الهيئة لخدمة معرض إكسبو تنفيذ مركز التحكم الموحد لأنظمة النقل والطرق الذي يعد أحد أكبر وأحدث مراكز التحكم في العالم ومركز دبي للأنظمة المرورية الذكية، وهو من أحدث مراكز التحكم المروري في العالم من حيث توظيف التقنيات الذكية في إدارة الحركة المرورية.