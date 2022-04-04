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جائزة عالمية لأكاديمية شرطة دبي
جائزة عالمية لأكاديمية شرطة دبي
5 ابريل 2022 01:29

دبي (الاتحاد)

للعام الثالث على التوالي، حصدت أكاديمية شرطة دبي جائزة المركز الأول كأفضل بيئة عمل على مستوى القطاع الحكومي والخاص في الإمارات للعام 2021، والتي نظمتها منظمة أميركية عالمية متخصصة في تقييم ثقافات وبيئات العمل المتميزة بموثوقيتها وأدائها. وتعد الأكاديمية أول أكاديمية شرطية تنال هذه الشهادة على مستوى العالم.
وأكد اللواء الدكتور محمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي، أن الأكاديمية وضعت إسعاد موظفيها في مقدمة أولوياتها، فتبنت الأفكار والمبادرات الخلاقة، وحرصت على تطبيق الأبعاد الخمسة لبيئة العمل السعيدة النموذجية وفق موجهات المنظمة العالمية، والمتعلقة ببناء الثقة والاحترام وتطبيق العدالة، والفخر ومد جسور علاقات الزمالة، سعياً لرفع مؤشر السعادة لدى موظفي ومنتسبي الأكاديمية.

شرطة دبي
أكاديمية شرطة دبي
الإمارات
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