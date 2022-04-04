بالفيديو.. عبدالله بن بيه يدعو لدعم مبادرة «المليار وجبة»
عبدالله بن بيه
4 ابريل 2022 21:12
أكد معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، أن إطعام الطعام من أفضل الأعمال عند الله، وهو من صفات المؤمنين التي ورد الحث على الاتصاف بها في مواضع عديدة في القرآن الكريم.
وبين أن من أفضل الصدقات إطعام الجائع، ومواساة المحتاج ومد يد العون للفقير، مضيفاً: اليوم وفي عشرات البلدان وفي مختلف قارات العالم، في آسيا وأفريقيا وأوروبا أيضاً، أصبح مشهد اللاجئين والمحتاجين مشهداً متكرراً مألوفاً ينادي على أهل الخير والفضل، للمبادرة بالعطاء والبذل.
ولفت إلى أن حملة «المليار وجبة» تستجيب لهذا النداء وتغيث المستغيث دون أن تطلب منه جزاء ولا شكوراً، فجزى الله قيادتنا الرشيدة وأجزل المثوبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» على هذه المبادرة الرائدة.
وقال: «دأبت دولة الإمارات العربية المتحدة على عمل الخير والإحسان إلى الإنسانية حتى أصبح نهجاً راسخاً وسنة حميدة لقيادتنا الرشيدة، وها هي حملة المليار وجبة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تأتي لتكون حلقة في هذه السلسلة من المبادرات الإنسانية التي تميز بها بلدنا، وذلك بعد النجاح الكبير لحملة 100 مليون وجبة التي أطلقها سموه العام الماضي».
وأضاف: «هذه المبادرة هي مبادرة تليق ببلدنا الرائد في مبادراته والمتميز في إبداعه وابتكاراته.. وهي مبادرة تمثل الوجه التكافلي لتعاليم ديننا الحنيف، ومظهر السماحة والتسامح فيه الذي لا يفرق بين جنس وجنس ولا دين ودين عندما يتعلق الأمر بإغاثة الملهوف».
ودعا فضيلته الجميع للمساهمة حسب قدرته وقال: «أدعو الجميع للإسهام الفعال في هذه الحملة المباركة التي تستهدف توزيع الوجبات على الأسر الفقيرة والفئات قليلة الدخل والأرامل واللاجئين وسكان المخيمات في أكثر من خمسين دولة في أنحاء العالم، داعين لقيادتنا الرشيدة بالتوفيق ولبلدنا دوام الاستقرار والازدهار، وأن يحفظها بما تقدم من خير وإحسان».