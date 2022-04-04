«الإمارات للشحن الجوي» تنقل أكثر من مليار جرعة لقاح «كورونا»
«الإمارات للشحن الجوي» تنقل أكثر من مليار جرعة لقاح «كورونا»
4 ابريل 2022 19:42
تمكنت «الإمارات للشحن الجوي» من نقل أكثر من مليار جرعة من لقاحات «كوفيد-19» على متن أسطول طائراتها. وحققت ذراع الشحن التابعة لـ«طيران الإمارات» هذا الإنجاز التاريخي في غضون 18 شهراً منذ انطلاق أول شحنة تجريبية لنقل اللقاحات في أكتوبر 2020. فقد نجحت «الإمارات للشحن الجوي» في نقل أكثر من 4200 طن من هذه اللقاحات أي ما يزيد على مليار جرعة إلى أكثر من 80 وجهة على متن أكثر من 2000 رحلة استأثرت الدول النامية بنحو ثلثيها. وقال نبيل سلطان نائب رئيس أول دائرة الشحن في «طيران الإمارات»، إن الإمارات للشحن الجوي ركزت منذ بداية الجائحة على دعم جهود المجتمعات العالمية للتعافي من الآثار المدمرة للفيروس وأعطت الأولوية لمساعدة البلدان النامية في ضوء الموقع الاستراتيجي لمركزنا في دبي، بالإضافة إلى قوة أسطولنا من الطائرات الحديثة ذات الجسم العريض ومرافقنا المتطورة وقدراتنا المهيأة للتعامل مع الأدوية الحساسة لدرجات الحرارة. وأضاف أن الإمارات للشحن الجوي استطاعت نقل لقاحات «كوفيد-19» بأمان وثقة وسرعة من وإلى مختلف أنحاء العالم وبمناسبة قرب حلول يوم الصحة العالمي الذي يصادف 7 أبريل من كل عام لنا أن نفخر بفريق الإمارات للشحن الجوي في جميع محطاتنا عبر العالم الذي لم يدّخر أفراده جهداً أثناء الجائحة للمحافظة على انسيابية سلاسل توريد السلع الأساسية مثل اللقاحات والمواد الغذائية. وتعاونت الإمارات للشحن الجوي خلال يناير 2021 مع مؤسسات رائدة في دبي لتشكيل «تحالف دبي للقاحات» لتسريع توزيع اللقاحات عبر دبي على البلدان النامية. وفي فبراير 2021 وقعت الناقلة مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» لإعطاء الأولوية لنقل وتسليم لقاحات «كوفيد-19» دعماً لمبادرة «كوفاكس» وبحلول أوائل أبريل 2021 كانت الإمارات للشحن الجوي قد نقلت أكثر من 50 مليون جرعة من اللقاحات. ووسعت «الإمارات للشحن الجوي» في يونيو 2021 البنية التحتية لسلسلة التبريد الدوائية في مطار دبي الدولي ما أتاح لها إمكانية تخزين 60 - 90 مليون جرعة إضافية من لقاحات «كوفيد-19» في أي وقت. وسهلت الناقلة مع التوسع العالمي في توزيع اللقاحات وإدارتها نقل كميات أكبر من اللقاحات من دول المنشأ إلى مختلف الوجهات ليصل إجمالي ما نقلته عبر دبي إلى 250 مليون جرعة بحلول سبتمبر 2021 وإلى 600 مليون جرعة بحلول ديسمبر 2021.