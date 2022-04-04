"الصحة" تعلن حصيلة جرعات لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة الصحة تعزز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن السرطان واتباع حياة صحية
4 ابريل 2022 16:13
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 3,745 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,558,731 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 248.31 جرعة لكل 100 شخص.
يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19".