اليوم 12:50
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
إنفوجراف كاريكتير برامج
إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
الإمارات
"الصحة" تعلن حصيلة جرعات لقاح كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية
وزارة الصحة تعزز الوعي بأهمية الكشف المبكر عن السرطان واتباع حياة صحية
4 ابريل 2022 16:13

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 3,745 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 24,558,731 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 248.31 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح " كوفيد - 19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس " كوفيد-19".

 
 

المصدر: وام
وزارة الصحة ووقاية المجتمع
لقاح كورونا
آخر الأخبار
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
الرياضي
عمبر يكسر صيامه بعد 835 يوماً!
اليوم 12:42
تم الترحيب بعودة الرفات باحتفال تقليدي
دنيا
أستراليا.. إعادة دفن أقدم الرفات البشرية المعروفة "مونجو مان"
اليوم 12:38
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
الاقتصادي
النفط يصعد بفعل عقوبات متوقعة على روسيا
اليوم 12:30
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
الاقتصادي
مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران يطلقان خدمة «مايلز أون ذا غو»
اليوم 12:28
رغم إقبال الأثرياء.. هل تتوقف سياحة الفضاء لأسباب بيئية؟
الاقتصادي
رغم إقبال الأثرياء.. هل تتوقف سياحة الفضاء لأسباب بيئية؟
اليوم 12:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©