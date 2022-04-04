"مجلس العالم" يحيي التقاليد الرمضانية الأصيلة في قلب القرية العالمية

افتتحت القرية العالمية "مجلس العالم " المكان الذي سيمكن أفراد العائلة والأصدقاء من الاستمتاع بالتجمعات الرمضانية في القرية.

ويوفر مجلس العالم للضيوف أجواء وتجارب مميزة مع خيارات متنوعة من الأطباق والمأكولات بجانب مجموعة من النشاطات ومن ضمنها العزف وفن الخط العربي.

سيتمكن الضيوف من حجز طاولاتهم وحتى ستة أشخاص للطاولة الواحدة خلال شهر رمضان في مجلس العالم من خلال تطبيق القرية العالمية للهواتف الذكية لمدة ساعتين أو لإمضاء أمسية كاملة.

وسيستمعون أيضاً بالعديد من الفعاليات والأنشطة التي تجسد الأجواء الرمضانية مثل مدفع الإفطار الذي سيتواجد بجوار مجلس العالم والذي سيتم إطلاقه عند غروب الشمس خلال أيام الشهر الفضيل إيذاناً بحلول وقت الإفطار. أما في الوقت المتأخر من الليل ستصدح أجواء القرية العالمية بصوت المسحراتي وهو يدعو الناس لتناول سحورهم استعداداً ليوم جديد من الصوم. كما يستضيف المسرح الرئيسي في القرية العالمية أوركسترا أرابيسك التي ستقدم 25 مقطوعة استثنائية تتلاءم مع أجواء الشهر كما سيتمكن الضيوف حتى تاريخ 10 أبريل الجاري من الاستمتاع بالعروض المائية المذهلة لتجربة غنية بعناصر التشويق مع "العرض الشيق: أبطال المرفأ".

كما سيتمكن الضيوف الصغار في كل ليلة خلال شهر رمضان وأيام العيد من الاستمتاع بتجربة سينمائية رائعة على مسرح الصغار بالإضافة إلى مجموعة من العروض الهزلية المتنوعة وعزف البيانو المتجول وعزف الكلارينيت وعازفي الكمان المتواجدين عند النافورة وبوابة العالم والتي تقدم تجربة موسيقية راقية للضيوف.