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"ضمان" تعتمد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان
"ضمان" تعتمد ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان
4 ابريل 2022 13:17

أعلنت الشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان عن ساعات العمل الرسمية في أفرعها خلال شهر رمضان المبارك والتي تشمل تطبيق نظام ساعات عمل جديد بفرعها في مدينة العين ينقسم إلى فترة عمل صباحية ومسائية.

وستطبق "ضمان" نظام العمل بفترتين في فرعها بمدينة العين تلبية لرغبة المتعاملين في المدينة حيث تبدأ ساعات العمل في الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحاً إلى الساعة الثالثة ظهراً .. فيما تبدأ الفترة المسائية من الساعة الثامنة حتى الساعة 11 مساءً بينما ستكون ساعات العمل في باقي أفرع الشركة الأخرى في الدولة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً وذلك من الإثنين إلى الخميس وسيكون العمل أيام الجمعة في جميع الفروع خلال الشهر الفضيل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً.

وأوضحت "ضمان" أن مكاتب الخدمة التابعة لها والمتواجدة في مراكز الخدمات المتعددة مثل مراكز "تم" و"تسهيل" وغيرها ستعمل وفقاً لساعات العمل المتبعة في هذه المراكز.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التزام "ضمان" المستمر بتلبية مختلف احتياجات متعامليها وتمكينهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة ومرونة من خلال تمديدها لساعات العمل ومواصلة تزويدهم بخدمات رائدة ترقى إلى مستوى تطلعاتهم بما يساهم في ترسيخ مكانة "ضمان" بمثابتها شركة رائدة في قطاع التأمين الصحي على مستوى المنطقة. 

المصدر: وام
الشركة الوطنية للضمان الصحي
رمضان
العين
ضمان
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