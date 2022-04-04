"حاذر" يرصد مخالفات معابر المشاة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي
"حاذر" يرصد مخالفات معابر المشاة بالذكاء الاصطناعي في أبوظبي
4 ابريل 2022 12:25
بدأت شرطة أبوظبي بتفعيل الضبط الآلي لنظام رادارات حاذر في أبوظبي والذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة معابر المشاة ورصد مخالفات المركبات التي لا تسمح بإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لعبورهم، وذلك تزامناً مع حملة وزارة الداخلية تحت شعار "سلامة المشاة والسائقين من حوادث الدهس".
وذكرت أن نظام حاذر يهدف إلى تنبيه السائقين بأهمية الالتزام بقواعد السير والمرور، وإعطاء الأولوية لعبور المشاة من الأماكن المخصصة لهم، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين، وبحسب النظام فإنه يتم مخالفة أي مركبة إذا لم تسمح بالعبور الكامل للمشاة في المناطق المخصصة لعبورهم وتقوم الكاميرات المزودة به بتصوير لوحات المركبات المخالفة.
ولفتت إلى أنها تدرس حالياً تعميم النظام على مستوى إمارة أبوظبي في الأماكن القريبة من المدارس والمراكز التجارية بعد نجاحه في المرحلة التجريبية بضبط عدد من المركبات المخالفة وارسال رسائل ارشادية فقط للسائقين المخالفين بضرورة الالتزام بالتوقف الكامل عند عبور المشاة للمناطق المخصصة لهم.