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الإمارات
شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية
شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية
4 ابريل 2022 11:11
دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملتها التوعوية "خلك حذر" عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم، أفراد الجمهور إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية مع أي شخص مهما كان.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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