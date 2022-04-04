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شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية
شرطة أبوظبي تدعو الجمهور إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية
4 ابريل 2022 11:11

دعت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن حملتها التوعوية "خلك حذر" عبر حسابها الرسمي على تويتر، اليوم، أفراد الجمهور إلى عدم مشاركة المعلومات الشخصية والبنكية مع أي شخص مهما كان. 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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شرطة أبوظبي
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