العلماء ضيوف رئيس الدولة يزورون جامع الشيخ زايد الكبير

زار أصحاب الفضيلة العلماء ضيوف صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" يرافقهم الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، جامع الشيخ زايد الكبير في العاصمة أبوظبي.

واطلعوا على تصاميمه الهندسية الفريدة وزخرفته الإسلامية البديعة التي زينت جدران المسجد، ومساحاته الموزعة بطريقة لافتة، والخصائص العامة التي امتاز بها هذا الجامع الذي أصبح من أهم المعالم الحضارية في العالم، يقصده الزوار من مختلف أنحاء العالم الذين يفدون إلى دولتنا للاطلاع على تراثها وأصالتها وإنجازاتها.

وقد قرأ العلماء الفاتحة على روح القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه - ودعوا له بالفردوس الأعلى جزاء مآثره وحكمته ومنجزاته الحضارية للوطن وللعالم الإسلامي، ومواقفه الإنسانية المشهودة في الأزمات والكوارث وإغاثة الملهوفين ودعم الفقراء والمحتاجين.

وأبدى العلماء الضيوف إعجابهم بالنهضة الحضارية المتسارعة في دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، فأصبحت الإمارات بسياستهم الحكيمة ومبادراتهم التطويرية الاستباقية ملتقى للحضارات ومركزاً للسلام والأخوة، ومنصة تنطلق منها قوافل السلام الداعية للتسامح والتعايش والوئام.