«المليار وجبة» تستكمل العطاء في 47 دولة

دبي (الاتحاد)

مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «المليار وجبة»، أكبر مبادرة إنسانية في المنطقة لمساندة الفقراء والمحتاجين حول العالم، والتي تنطلق من الإمارات إلى العالم مطلع شهر رمضان الحالي، تشكل الحملة الإنسانية الأحدث والأكبر من نوعها استكمالاً لحملة 100 مليون وجبة التي وزعت حتى مارس 2022 أكثر من 220 مليون وجبة، متجاوزة ضعف هدفها الأساسي المعلن الذي بدأته في شهر رمضان الماضي.

وتستكمل مبادرة «المليار وجبة» ما تم إنجازه العام الماضي ضمن حملة «100 مليون وجبة» للوصول إلى مليار وجبة ابتداءً من شهر رمضان المبارك، بحيث تضيف 780 مليون وجبة جديدة إلى 220 مليوناً وزعتها حملة «100 مليون وجبة» حتى الآن. وستشمل مبادرة «المليار وجبة» 50 دولة حول العالم بتضافر جهود أكبر عدد من الأفراد والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والشخصيات المشهود لها بالعمل الإنساني، للمساهمة بتوفير شبكة أمان غذائي ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030 ومن ضمنها هدف القضاء على الجوع في العالم.

بداية

وكانت حملة 100 مليون وجبة انطلقت عشية بدء شهر رمضان 2021 تحت مظلة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، مرسلةً دعوة مفتوحة للأفراد والمؤسسات والشركات داخل دولة الإمارات وخارجها للمساهمة في توفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الأقل دخلاً في عشرات المجتمعات الأقل حظاً حول العالم. وجاءت البداية من التغريدة التي نشرها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قبل يومين من بداية شهر رمضان المبارك في مايو 2021 عبر «تويتر» والتي قال فيها: «الإخوة والأخوات.. دفعت جائحة كوفيد العديد من الشعوب لتحديات معيشية غير مسبوقة.. يوجد 52 مليون شخص مهدد بالجوع على بعد 4 ساعات منا فقط.. نطلق اليوم حملة 100 مليون وجبة».

تدفق المساهمات

وبدأ تدفق سيل التبرعات فور إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إطلاق الحملة، في تجسيد حي لقيم التراحم والتضامن والعطاء الراسخة في مجتمع الإمارات الحريص على التضامن مع الجميع حول العالم دون تمييز بين منطقة جغرافية أو عرق أو معتقد

أول أسبوع

في الأسبوع الأول على انطلاقها، سجلت حملة «100 مليون وجبة» مساهمات تعادل 78% من هدفها الإجمالي بما يساوي 78 مليون وجبة من خلال تبرعات مؤسسية وفردية من مختلف القطاعات شكلت معاً تفاعلاً مجتمعياً شاملاً وحراكاً خيرياً غير مسبوق ترافق مع تبادل مقطع الفيديو المؤثر للإعلان عن الحملة، وتداول المتبرعين دعوات المساهمة في الحملة عبر تطبيقات التراسل الفوري ومختلف المنصات الرقمية والاجتماعية، دعماً لمستهدفاتها ورسالتها الإنسانية.

كبار المتبرعين

وساهم كبار المتبرعين في الإمارات من مؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص ومجتمع الأعمال في الحملة بعشرات الملايين لدعم الحملة، حيث ساهمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية بـ30 مليون درهم، وساهمت دار البر بـ20 مليون درهم أخرى، وتبرعت مجموعة الرستماني بـ10 ملايين درهم، وهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بـ5 ملايين درهم، وساهمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بـ5 ملايين درهم، وبنك الإمارات الإسلامي بـ5 ملايين درهم.



