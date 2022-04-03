مهرجان الشيخ زايد جسد قيم مجتمع الإمارات

أبوظبي (وام)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، اختتم «مهرجان الشيخ زايد 2021» فعالياته التي أقيمت في منطقة الوثبة بأبوظبي، واستمرت أربعة أشهر ونصف من 18 نوفمبر 2021 ولغاية 1 أبريل 2022.

واستقطب المهرجان جماهير غفيرة من الزوار الذين توافدوا للاستمتاع بالحدث الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجسد تحت شعار «الإمارات ملتقى الحضارات» القيم الأصيلة لمجتمع دولة الإمارات، المبنية على الانفتاح والتعايش والتسامح، وقبول الآخر.

وحقق المهرجان نجاحاً باهراً عزز من مكانته العالمية كملتقى للحضارات، وانعكس بثراء وتنوع فعالياته وبرامجه التي شاركت بها جماهير غفيرة من المواطنين والمقيمين من كافة أنحاء الدولة، والزوار من مختلف الجنسيات حول العالم، القادمين لمتابعة العروض والفعاليات الثقافية والتراثية المميزة بمشاركة 24 دولة، خُصص لكل واحدة منها حي شعبي خاص.

سلطان بن حمدان

وتقدم معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، رئيس اللجنة العليا المنظمة ل«مهرجان الشيخ زايد»، بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على رعاية سموه الكريمة للمهرجان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على دعم سموه المستمر للمهرجان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على متابعة سموه الحثيثة للمهرجان. وأشاد معاليه بدور اللجنة العليا المنظمة للمهرجان وما بذلته من جهود من أجل إنجاحه، وتكريس رسالته ودوره التوعوي، والتثقيفي في مجال التراث والثقافة، مثمناً أيضاً دور الشركاء الاستراتيجيين والجهات المشاركة والمتطوعين وفرق العمل التي عملت بجهد مضاعف طوال فترة المهرجان.

وأكد أن المهرجان جاء استثنائياً لا سيما في ظل احتفالات الدولة بالذكرى ال 50 لتأسيسها، حيث جسد القيم والمفاهيم التي قامت عليها دولة الإمارات، وقدم نظرة شاملة عن جهود الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسين، للاتحاد الشامخ، واستشراف مستقبله الذي تتطلع إليه الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

حميد سعيد النيادي

من جانبه، رفع حميد سعيد النيادي، مدير المكتب الخاص لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ونائب رئيس اللجنة العليا المنظمة ل«مهرجان الشيخ زايد» أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» على رعاية سموه الكريمة للمهرجان، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على دعم سموه المستمر للمهرجان، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على متابعة سموه للمهرجان.

وأكد النيادي أن دعم القيادة الرشيدة للمهرجان ساهم في تكريس مكانته العالمية كملتقى للحضارات، وتجسيد الموروث الثقافي الإماراتي الأصيل، مثمناً دور معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، واهتمامه ومتابعته للمهرجان.

أما الجهات المشاركة في المهرجان في دورته الحالية فهي، مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ومركز السلوقي العربي، ونادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، وهجن الرئاسة، ونادي أبوظبي للصقارين، والاتحاد النسائي العام. وتتضمن قائمة الجهات الداعمة، كلاً من مركز إدارة النفايات - أبوظبي/تدوير/ ومركز النقل المتكامل. وضمت قائمة الشركاء الاستراتيجيين كلاً من دائرة البلديات والنقل، ودائرة الثقافة والسياحة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، والأرشيف والمكتبة الوطنية، كما تضم شركة أبوظبي للإعلام الشريك الإعلامي للمهرجان، ومركز برجيل الطبي الشريك الصحي.

الرعاة والشركاء

تقدمت اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الشيخ زايد، بالشكر للرعاة والشركاء وشرطة أبوظبي، ومتطوعي برنامج «تكاتف»، والجهات المشاركة في الدورة الحالية للمهرجان، على دورهم في المساهمة في تعزيز مكانة المهرجان الذي قدم نموذجاً عالمياً، جمع تحت مظلته الحضارات العالمية المختلفة تحت شعار «الإمارات ملتقى الحضارات»، وحدثاً ثقافياً ترفيهياً استقطب العديد من الدول والحضارات المشاركة فيه في منطقة الوثبة.

وتضمنت قائمة الرعاة للمهرجان كلا من الراعي الماسي المتمثل في شركة دبي للتأمين، والرعاة البلاتينيين وهم، شركة دولفين للطاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وبنك أبوظبي الأول، وشركة الإمارات للتأمين، كما تضم قائمة الرعاة الذهبية، مصرف أبوظبي الإسلامي، وشركة اتصالات، وبنك أبوظبي التجاري والفطيم للسيارات، أما الرعاة الفضيون فهم، مجموعة بن حمودة للسيارات، وحديد الإمارات، وصيدلية العين، وشركة نيرفانا للسفر والسياحة، ومجموعة بن عزيز، وشركة رين لايت.