حمدان ومكتوم بن محمد يقدمان واجب العزاء في عيسى صالح القرق

دبي (الاتحاد)

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، واجب العزاء في وفاة المغفور له، بإذن الله، عيسى صالح القرق، وذلك في مجلس العائلة في دبي.

وأعرب سموهما لأسرة الفقيد عن صادق العزاء والمواساة، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم واجب العزاء، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي للإعلام، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، داعين الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه حسن العزاء. وإنّا لله وإنّا إليه راجعون.