سلطان القاسمي وحميد النعيمي وسعود المعلا يستقبلون المهنئين بحلول رمضان

الشارقة (وام)

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، مساء أمس، في قصر البديع العامر، جموع المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك من الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلاد وأبناء القبائل والمواطنين.

سلطان القاسمي في حديث مع الحضور وفي الصورة سلطان بن محمد بن سلطان وعبدالله بن سالم

وتبادل سموه التهاني والتبريكات مع المهنئين الذين أعربوا عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بحلول هذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين جميعاً، راجين الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة بالرفعة والعزة والتقدم، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالأمن والأمان والخير والبركات. حضر الاستقبال كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، ومعالي عبدالله مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وراشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمؤسسات المحلية، ومدراء الجامعات بالشارقة.

حميد النعيمي لدى استقباله المهنئين بحضور عمار النعيمي وعبد الله مهير الكتبي

كما استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، في قصر الزاهر، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، المهنئين بحلول الشهر الفضيل. كما تقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، ومعالي عبدالله بن مهير الكتبي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد اللذين قدما للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان. وأعرب المهنئون عن خالص تهانيهم وتبريكاتهم بهذه المناسبة الإسلامية العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة ودوام العافية.

حميد النعيمي في حديث مع عبد الرحمن العويس

حضر المقابلات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والشيخ صقر بن راشد بن حميد النعيمي، والشيخ فيصل بن صقر القاسمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم بعجمان.

سعود المعلا خلال استقباله المهنئين بالشهر الفضيل

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الليلة الماضية بقصر سموه، جموع المهنئين بشهر رمضان المبارك.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع الذي قدم للسلام على سموه وتهنئته بحلول شهر رمضان. كما تقبل سموه التهاني من الشيوخ والمواطنين وأبناء القبائل ورجال الأعمال والتجار والمستثمرين الذين دعوا الله العلي القدير أن يديم على سموه الصحة والعافية، وعلى شعب الإمارات التقدم والرقي، وعلى الأمتين العربية والإسلامية دوام الخير واليمن والبركات.

سعود المعلا في حديث مع عبدالرحمن العويس وحميد القطامي

حضر المقابلات، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ خالد بن راشد المعلا، رئيس الديوان الأميري بأم القيوين، والشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن أحمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية، والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار بأم القيوين، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة المالية بأم القيوين، والشيخ علي بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة البلدية بأم القيوين، والشيخ صقر بن سعود بن راشد المعلا، والمهندس الشيخ أحمد بن خالد المعلا، رئيس دائرة التخطيط العمراني بأم القيوين، وناصر سعيد التلاي، مدير الديوان الأميري، وراشد محمد أحمد، مدير التشريفات بالديوان الأميري، وسيف حميد سالم، مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين، وعدد من المسؤولين.