«استشاري الشارقة» يناقش جهود الحفاظ على جودة الهواء

الشارقة (وام)

اعتمد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة توصياته بشأن سياسة دائرة التخطيط والمساحة، وذلك خلال جلسته الثالثة عشرة التي عقدها بمقره ضمن أعماله لدور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر برئاسة علي ميحد السويدي رئيس المجلس. وناقش المجلس رد هيئة البيئة والمحميات الطبيعة بالشارقة بشأن جهودها للحفاظ على جودة الهواء، وتقليل الانبعاثات الضارة من المنشآت الصناعية وأوجه الرقابة عليها.

وقالت هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الرد «تماشياً مع الركيزة البيئية لرؤية إمارة الشارقة لتحقيق أمن وسلامة الفرد والمجتمع نفذت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية العديد من المشاريع البيئية التي تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة مستدامة لحماية البيئة للأجيال الحالية والقادمة في ظل التطور التنموي المتسارع الذي تشهده الإمارة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية».

كما تبذل «الهيئة» جهوداً كبيرة من أجل حماية البيئة والحفاظ على التنوع الحيوي وتحقيق الاستدامة البيئية عبر العديد من الممارسات والأنشطة منها على سبيل المثال لا الحصر إنشاء شبكة محطات رصد جودة الهواء في إمارة الشارقة، حيث بدأت بمحطة واحدة في عام 2015، وصولاً إلى 10 محطات حالياً تتوزع في مختلف مدن ومناطق الإمارة والاستجابة الفورية للبلاغات والشكاوى الخاصة بالمخالفات البيئية المتعلقة بالبيئة البرية والبحرية وجودة الهواء وإصدار العديد من القرارات والتشريعات المتعلقة بالبيئة وحمايتها