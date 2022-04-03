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الإمارات
سفير المكسيك: العلاقات مع الإمارات نموذج للشراكة الاستراتيجية
سفير المكسيك: العلاقات مع الإمارات نموذج للشراكة الاستراتيجية
4 ابريل 2022 02:01

أبوظبي (وام)

أشاد لويس ألفونسو دي ألبا غونغورا سفير المكسيك لدى الدولة بالعلاقات الإماراتية - المكسيكية، التي اعتبرها نموذجاً للشراكة الاستراتيجية بين الدول. 
وقال، «إن العلاقات بين البلدين الصديقين في تطور مستمر، وهناك فرص واعدة لتنميتها لا سيما على الصعيد التجاري والاستثماري خاصة في ظل الإمكانات الضخمة لدى البلدين. 
ولفت إلى أن دولة الإمارات تعتبر مركزاً مهماً للتجارة وحلقة وصل لتصدير وإعادة التصدير إلى الدول المجاورة الأخرى، ونحن بصدد التوقيع على عدة اتفاقيات حرة مع دولة الإمارات».. وقال: «لدينا رحلات مباشرة للركاب وللشحن من دبي عبر طيران الإمارات».

المكسيك
الإمارات
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