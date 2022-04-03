95 % نسبة أداء مستوى الخدمة في «النقل المتكامل»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق مركز النقل المتكامل بإمارة أبوظبي، التابع لدائرة البلديات والنقل، مزيداً من التقدم في خدمة المتعاملين والمجتمع خلال عام 2021، ولا سيما على صعيد مؤشرات السعادة ورضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة وجودتها في مختلف قطاعات النقل. وأعلن المركز في تقرير له أمس، أنه أنجز 8.683.286 معاملة خلال 2021، في حين بلغت نسبة أداء مستوى الخدمة 95.15%. وشكلت نسبة المعاملات المنجزة إلكترونياً وعبر القنوات الرقمية 99.9% من إجمالي الخدمات التي يوفرها المركز لأفراد المجتمع من المتعاملين ومستخدمي وسائل النقل العام والتي تدعم جهوده المتواصلة لتعزيز التنقل السهل والآمن في إمارة أبوظبي.

وأشار المركز إلى أن مؤشر سعادة المتعاملين بشأن الخدمات المقدمة بلغ في عام 2021 (91.5%)، فيما وصل في الربع الأخير من العام نفسه إلى 94%، وذلك ضمن جهود مركز النقل المتكامل لتحقيق أعلى درجات السعادة للمتعاملين والمجتمع، من خلال نوعية وجودة وسرعة وسهولة الوصول للخدمات التي يوفرها.

كما حصل مركز النقل المتكامل في عام 2021 على المركز الثاني في التعامل مع اتصالات المتعاملين الواردة من خلال مركز الاتصال الحكومي على مستوى إمارة أبوظبي، حيث بلغت نسبة الامتثال 99% لمستوى الخدمة في الاستجابة لاتصالات المتعاملين على الرقم الموحد لخدمات الجهات الحكومية بالإمارة 800555، وذلك بعد أن استقبل مركز الاتصال التابع لمركز النقل المتكامل 1.3 مليون اتصال خلال العام منها 500 ألف اتصال دعم و800 ألف اتصال لحجز مركبة أجرة.

وفيما يتعلق بخدمات نظام التعرفة المرورية «درب»، الذي أطلقه المركز في بداية عام 2021، فقد بلغ إجمالي عدد المركبات التي تم تسجيلها فيه خلال العام نحو 1.8 مليون مركبة، ضمن 792.357 حساباً للأفراد والمؤسسات تم تسجيلها في النظام، مع إعفاء حوالي 19.5 ألف مركبة من رسوم التعرفة المرورية. وقد بلغ عدد الحركات المرورية عبر بوابات درب الإلكترونية خلال أوقات الذروة 3.449.523 وهو ما يمثل 22.5% من إجمالي عدد الحركات عبر البوابات البالغ 15.292.437 حركة. هذا وقد بلغت نسبة رضا المتعاملين عن خدمات «درب» 99% في العام 2021.

وفي إطار جهوده المتواصلة لتطوير الخدمات والارتقاء بجودتها، كان مركز النقل المتكامل قد أطلق خلال عام 2021 عدداً من الخدمات الجديدة التي تسهل حركة التنقل وتعزز راحة المتعاملين، من بينها خدمة تتيح للأفراد والمؤسسات الحصول على تصاريح اشتراكات مواقف محددة المدة التي تخوّل المركبة المصرح لها الوقوف المتكرر بالمواقف العامة السطحية الفرعية في مختلف أنحاء مدينتي أبوظبي والعين، وذلك من دون الحاجة إلى دفع الرسوم في كل مرة وقوف. كما تم إضافة 27 خدمة من خدمات المركز إلى منصة خدمات حكومة أبوظبي الموحدة «تم» لتصبح بذلك 60 خدمة من خدمات المركز متاحة على المنصة وبشكل رقمي 100%، وذلك استناداً إلى استراتيجية التحول الرقمي في خدمات المركز، ودعماً لمسيرة التحول الرقمي التي تنتهجها إمارة أبوظبي. حيث تمكن منظومة «تم» أفراد المجتمع من الوصول إلى الخدمات الحكومية بكل سهولة وراحة حيثما كانوا وفي أي وقت عبر منصة رقمية آمنة ومتكاملة.