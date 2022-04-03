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حجز 51 مركبة بسبب الضجيج في رأس الخيمة
حجز 51 مركبة بسبب الضجيج في رأس الخيمة
4 ابريل 2022 02:01

رأس الخيمة (الاتحاد)

حجزت  إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، 51 مركبة بسبب الضجيج والإزعاج خلال العام المنصرم، ودعت السائقين خصوصاً الشباب إلى ضرورة الالتزام بقوانين السير والمرور، والتحلي بالإيجابية واحترام مستخدمي الطريق، حفاظاً على سلامة الجميع.
وحذرت إدارة مرور رأس الخيمة، من قيادة المركبات بطيش وتهور على الطرق، والابتعاد عن التسبب في الضجيج والإزعاج نتيجة السباقات والاستعراضات الخطرة، والتباهي بقيادة المركبة والتفحيط بها على الطرق، وتصوير مشاهد مرورية خطيرة ومتهورة، ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، لجذب أكبر عدد من المتابعين، معرضين بذلك أنفسهم للتوقيف والمساءلة القانونية، وتطبيق الجزاءات القانونية الرادعة بشأنهم، مع حجز مركباتهم.
وأكدت بأنها لن تتهاون في التصدي لمرتكبي المخالفات المرورية، وردع المستهترين بقواعد السير والمرور، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
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