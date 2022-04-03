العين تتزين احتفاء بشهر رمضان المبارك

العين (وام)

انتهت بلدية مدينة العين التابعة لدائرة البلديات والنقل من تركيب التشكيلات الهندسية المضيئة احتفاءً بشهر رمضان الفضيل، وذلك عبر تزيين شوارع مدينة العين بإضاءات هندسية وتصاميم ملونة تغطي بعض شوارع المدينة الرئيسية وميادينها العامة، بالإضافة إلى تركيب عبارات دينية تتناسب مع معاني وأجواء الشهر الفضيل.

وأكد سلطان سيف الشامسي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي، أن بلدية العين تحرص قبل حلول شهر رمضان في كل عام، على إضافة إنارة جديدة وبتشكيلات مستوحاة من الثقافة والفنون الإسلامية على شوارع مدينة العين لإضفاء المزيد من الجمال والسكينة، وعكس خصوصية الشهر الفضيل بهدف تعزيز القيم الدينية ورفع مستوى الرضا لدى السكان والزوار.

وقال، إن اختيار هذا العام مجسمات وتشكيلات من الزينة تضمنت رموزاً تتناسب مع شهر رمضان المبارك كأشكال الأهلة والنجوم والفوانيس والتكوينات الزخرفية الإسلامية، والتي تضفي جمالاً ورونقاً على مدينة الواحات. من جانبه، أوضح المهندس عمر الكعبي رئيس قسم الإنارة بالإنابة باستخدام هذا العام الزينة الموفرة للطاقة، كذلك مراعاة تداخل بعض الألوان بين الأبيض والأصفر والأخضر، بما يضفي منظراً جمالياً على المدينة، كما شملت الأعمال تركيب 341 تشكيلة هندسية تتضمن 9 مجسمات ضوئية مختلفة، وذلك على امتداد حوالي 13.5 كلم ضمن 9 طرق رئيسية في المدينة.