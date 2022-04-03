20 ألف وجبة إفطار للعمّال الصائمين في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت بلدية الشارقة عن تقديم حوالي 20 ألف وجبة إفطار صائم خلال شهر رمضان المبارك بالشراكة والتعاون مع بنك الإستثمار، حيث سيقوم البنك بتوفير الوجبات للعاملين من الفئات المساندة في مقر سكنهم بالمنطقة الصناعية 12، انطلاقاً من الواجب الإنساني وفي إطار الحرص على إدخال البهجة والسعادة على قلوب العمّال الصائمين، حيث تحرص البلدية سنوياً على التعاون مع الجهات المعنية الراغبة بتقديم وجبات الإفطار للعمّال وتقديم التسهيلات والترتيبات اللازمة.

وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام بلدية الشارقة أن توزيع وجبات الإفطار على العمال الصائمين وإقامة خيم للإفطار بوجه عام يعتبر من المبادرات والفعاليات السنوية التي تنظمها البلدية مع قدوم شهر رمضان المبارك.

من جانبه، علق أحمد محمد أبوعيدة، الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار قائلا: نحن فخورون جدا بهذه الشراكة مع بلدية الشارقة. حيث نحرص في بنك الإستثمار على دعم المبادرات التي من شأنها إحداث فارق حقيقي في حياة أفراد المجتمع.